Autonomia e mandati, Zaia: “Dopo Consulta mi sento cuore in pace”

“E’ innegabile – ha aggiunto – che i veneti chiedano di poter semplicemente scegliere di avere i candidati presidente. Al sottoscritto viene negata questa opportunità come in altre Regioni: penso alla Campania, alla Puglia, non so quali altre, ne prendiamo atto”

I governatori del Veneto Luca Zaia e il collega trentino Maurizio Fugatti

NordEst – “Io mi sento il cuore ‘super in pace’, mi sono sempre relazionato con i miei cittadini e abbiamo lavorato tanto, stiamo lavorando tantissimo. Non ho mai dedicato il tempo da amministratore al dibattito politico e questo penso che lo abbiano apprezzato. Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine di un evento a Bassano del Grappa (Vicenza). “E’ innegabile – ha aggiunto – che i veneti chiedano di poter semplicemente scegliere di avere i candidati presidente. Al sottoscritto viene negata questa opportunità come in altre Regioni: penso alla Campania, alla Puglia, non so quali altre, ne prendiamo atto”.

Blocco dei mandati

Secondo Zaia: “è inaccettabile che l’Avvocatura dello Stato vada a rinnovare in un dibattito in Corte costituzionale il principio secondo il quale il blocco dei mandati sarebbe l’unica modalità per eliminare ‘centri di potere’. Dire questo vuol dire offendere noi amministratori e dall’altro dare degli idioti ai cittadini, che non è che votano i precedenti sindaci usciti semplicemente perché sono uscenti, perché li mandano a casa se non gli piacciono”.

Trentino a rischio referendum?

Un referendum confermativo potrebbe rimescolare le carte sul terzo mandato per il presidente della Provincia di Trento, approvato ieri a maggioranza dal consiglio, con la scissione nel gruppo di Fratelli d’Italia. Una ipotesi più percorribile rispetto a un’impugnazione da parte di Roma, secondo il costituzionalista Roberto Toniatti che spiega il meccanismo referendario provinciale. “La richiesta può essere fatta entro tre mesi da un quinto dei consiglieri provinciali o da un cinquantesimo degli elettori – dice – mentre un’eventuale impugnazione del Governo richiede trenta giorni”.