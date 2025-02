Provincia, passa l’urgenza sul terzo mandato senza FdI. Tensioni in aula su Egato. A Trento avanza Bisesti (VIDEO)

Seduta molto accesa in Consiglio provinciale: dal terzo mandato (con astensione di FdI) al futuro del ciclo dei rifiuti (Egato). In vista delle Comunali a Trento, dopo settimane di stallo, fra i candidati sindaco del centrodestra spunta il nome di Mirko Bisesti (ma lui non conferma), nome suggerito da Roma

Trento – In Consiglio provinciale a Trento, il via libera al ddl sul terzo mandato del Presidente, è arrivato grazie all’astensione dei quattro consiglieri di Fratelli d’Italia (Biada, Daldoss, Gerosa e Girardi), altrimenti la maggioranza non avrebbe tenuto. Il tema, infatti, divide i due principali partiti di centrodestra al governo: la Lega da una parte, che spinge per il terzo mandato non solo in Trentino per Maurizio Fugatti ma anche in Veneto per Luca Zaia (in questo caso sarebbe il quarto).

Fratelli d’Italia dall’altra, è da sempre contraria, anche a livello nazionale, con il governo che ha impugnato una legge simile in Campania che permetteva il via libera al terzo mandato del governatore De Luca. Opposizioni e sindacati critici sulla questione.

Il confronto su Egato

Esaurita la comunicazione sulla Dana, l’aula si è concentrata sulla seconda richiesta di informativa, quella in tema di egato, svolta dall’assessora competente Giulia Zanotelli. Ha fatto seguito un ampio dibattito, interrotto però dalla conclusione dei lavori di questa tornata. Il tema tornerà all’attenzione

del Consiglio prossimamente, secondo la programmazione che sarà stabilita dai

Capigruppo.