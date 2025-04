Tenta omicidio con coltello: un aresto a Trento

Trento – La Polizia di Stato di Trento ha arrestato un cittadino marocchino di 43 anni, gravato da numerosi precedenti, per aver accoltellato nella notte un cittadino colombiano di 27 anni. Le pattuglie delle Volanti sono intervenute all’esterno di un locale in zona nord del capoluogo su segnalazione del 118 per una persona ferita a terra. Sul posto gli agenti hanno trovato il giovane colombiano – cosciente, pur essendo stato colpito da alcuni fendenti – ed alcuni testimoni che hanno subito consegnato agli operatori una tessera caduta all’aggressore al momento della fuga. La vittima è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso in codice rosso, dove ha ricevuto una prognosi iniziale di 40 giorni a causa di alcuni colpi all’altezza del torace.

Dopo poche ore, anche grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza ed all’immediata mobilitazione di tutte le pattuglie presenti sul territorio, l’aggressore è stato individuato. Vano è stato il tentativo di nascondersi, alla vista delle Volanti, tra le auto in sosta. Sono in corso gli accertamenti investigativi del caso per ricostruire il motivo dell’aggressione. Il quarantunenne è stato quindi arrestato con l’accusa di tentato omicidio e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.