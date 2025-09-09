Tentato furto alle Poste di Folgaria

L’uomo è stato messo in fuga dal sistema di allarme. Poste, sono 359 le telecamere di videosorveglianza installate in tutta la provincia di Trento. Nell’ultimo anno sventato il 55% di rapine e furti negli Uffici Postali in tutta Italia

Folgaria (Trento) – L’allarme è scattato alle ore 3.26: le immagini delle telecamere hanno individuato un uomo incappucciato, armato di un oggetto simile a un piede di porco, che si era introdotto nei locali dopo aver forzato una finestra. Alle 3.27 sono stati avvisati i Carabinieri, è stata attivata la sirena dotata di sintesi vocale nel tentativo di scoraggiare l’intruso, ed è stato messo fuori servizio lo sportello bancomat per ridurre i rischi. L’uomo è così fuggito senza portare a termine il colpo. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del responsabile.

Tutti i 188 Uffici Postali di Trento e Provincia – scrive Poste Italiane – sono dotati di dispositivi a protezione (speciali casseforti ad apertura temporizzata, sportelli apribili solo alla conclusione di un’operazione, ATM a ghigliottina che impedisce l’introduzione di esplosivo).

In breve

Ha preso il via nella mattina di martedì 9 settembre in tribunale a Trento il processo per diffamazione (a carico di 18 persone) a seguito della morte di Andrea Papi, ucciso dall’orsa JJ4 nel 2023. Le diciotto persone citate a giudizio provengono da tutta Italia. Fra loro nessun trentino.

Comano, taxi senza tassametro con due turisti a bordo. Il conducente aveva chiesto 850 euro per una tragitto di 400 chilometri. Fermato da una pattuglia della Polizia Locale delle Giudicarie nella zona di Comano Terme, è stato sanzionato con 178 euro e col fermo del veicolo per almeno 30 giorni.

Sorpasso azzardato in curva e lo scontro, evitato per un soffio, contro una moto dei carabinieri. È successo sulla Statale 240 di Loppio e Ledro. L’incidente è stato evitato solo grazie ai riflessi del carabiniere, ma la manovra azzardata è costata il ritiro della patente e una multa salata. I carabinieri della Stazione di Arco, con quelli della Radiomobile di Rovereto, hanno controllato in tutto 30 motociclette di grossa cilindrata e identificato 36 persone. Dodici le contravvenzioni, quattro perché i centauri avevano superato la striscia continua durante la marcia, altrettanti hanno superato non in sicurezza. Altri due motociclisti avevano tolto il silenziatore dalla loro due ruote, uno aveva anche inclinato la propria targa per renderla illeggibile e viaggiava senza specchietti retrovisori per renderla più sportiva. Inoltre è stato controllato un camper perché procedeva a zigzag. Di fatto il guidatore aveva un tasso alcolemico di 1,28 grammi per litro.