Tassazione sugli utili aziendali: novità 2025 per le SRL

La tassazione degli utili aziendali è un tema centrale per le SRL che vogliono gestire in modo efficiente il proprio patrimonio e distribuire utili in maniera fiscalmente vantaggiosa. Dal 2025, alcune modifiche introdotte dalla normativa italiana hanno introdotto nuove opportunità e obblighi da non sottovalutare

NordEst – In questa guida di Metatasse, analizziamo cosa sta cambiando, quali agevolazioni sono previste per i soci e i dipendenti, e perché è fondamentale avvalersi di una consulenza fiscale personalizzata per sfruttare ogni margine di ottimizzazione.

Come funziona la tassazione degli utili: il quadro di base

Per comprendere le novità introdotte dal 2025, è importante chiarire prima il funzionamento ordinario della tassazione degli utili. In Italia, una SRL è soggetta all’IRES con aliquota fissa del 24% sul reddito d’impresa. Quando la società decide di distribuire gli utili ai soci, si applica una ritenuta alla fonte del 26% sui dividendi percepiti dalle persone fisiche, a condizione che siano residenti in Italia.

Questo sistema genera di fatto una doppia imposizione: prima in capo alla società, poi in capo al socio. Tuttavia, quando i dividendi sono distribuiti a soggetti giuridici (es. holding o altre società), si applica il regime PEX (participation exemption), che esclude generalmente il 95% degli utili dal reddito imponibile, evitando la doppia tassazione.

Utili aziendali: cosa cambia con le nuove norme

Il quadro normativo in materia di utili aziendali si arricchisce di nuovi interventi che richiedono particolare attenzione da parte delle SRL. Le modifiche introdotte puntano da un lato a rafforzare gli obblighi dichiarativi e di trasparenza a carico delle imprese, e dall’altro a favorire la partecipazione dei lavoratori agli utili, attraverso misure fiscali agevolate.

Secondo il team di esperti fiscali di Metatasse, si tratta di un’evoluzione che riflette una duplice esigenza: contrastare l’elusione fiscale mediante un tracciamento più rigoroso delle distribuzioni e, al tempo stesso, incentivare modelli di gestione più inclusivi e sostenibili.

Nel dettaglio, le principali novità introdotte riguardano:

Rafforzamento degli obblighi informativi

Il 2025 ha segnato anche un inasprimento degli obblighi dichiarativi per le SRL. Le società devono prestare particolare attenzione a:

corretta documentazione delle partecipazioni societarie

registrazione formale e trasparente della delibera di distribuzione degli utili da parte dell’assemblea dei soci

tracciamento dei dividendi “extra bilancio” (ossia delle distribuzioni non contabilizzate o non formalmente deliberate)

Questo obbligo si inserisce nel più ampio processo di trasparenza fiscale promosso a livello europeo, volto a contrastare l’evasione e migliorare la tracciabilità dei flussi societari.

Più agevolazioni per i lavoratori

Un’interessante novità riguarda i dividendi distribuiti ai lavoratori. Secondo la Legge n. 76/2025, la quota agevolata di utili attribuibile al personale dipendente – in forza di contratti collettivi aziendali – passa da 3.000 a 5.000 euro annui. Su questa quota si applica:

una tassazione sostitutiva ridotta al 5% (anziché il 10%)

(anziché il 10%) un’esenzione parziale (fino al 50%) per i dividendi distribuiti sotto forma di strumenti finanziari o azioni, fino a 1.500 euro annui

Queste agevolazioni hanno l’obiettivo di incentivare forme di partecipazione dei dipendenti agli utili aziendali, favorendo un clima aziendale più partecipativo e premiante.

La visione di Metatasse: dividendi, strategia e pianificazione fiscale

Come evidenziato dal pool di consulenti fiscali di Metatasse, l’ottimizzazione della tassazione sugli utili non può essere ridotta a una semplice valutazione contabile. Si tratta, al contrario, di un processo strategico che richiede una pianificazione su più livelli.

Un elemento cruciale riguarda la composizione della compagine sociale: la presenza di soci persone fisiche comporta implicazioni fiscali diverse rispetto a quella di soggetti giuridici, come holding o altre società. Anche la decisione se reinvestire gli utili in azienda o procedere con la loro distribuzione richiede un’attenta valutazione, in quanto può incidere significativamente sul bilancio aziendale e sulla crescita nel medio-lungo periodo.

Inoltre, è fondamentale considerare la posizione fiscale dei singoli soci, soprattutto quando operano all’interno di più strutture societarie. In questi casi, la distribuzione degli utili può generare effetti a catena che vanno gestiti con precisione, per evitare sovrapposizioni o penalizzazioni sul piano impositivo.

Affrontare questi aspetti con una visione integrata consente non solo di rispettare gli obblighi di legge, ma anche di costruire una strategia fiscale coerente con gli obiettivi dell’impresa e con le esigenze dei suoi stakeholder.

Come orientarsi tra imposte, dividendi e opportunità

Emergono quindi nuove responsabilità, ma anche margini di vantaggio fiscale, se si conoscono gli strumenti a disposizione. Le SRL devono affrontare il tema della tassazione degli utili in modo consapevole, aggiornando le proprie politiche interne e adeguandosi ai nuovi obblighi informativi e alle opportunità offerte dalle agevolazioni per i dipendenti.

Affidarsi ad una consulenza professionale su misura, come quella offerta dal team di Metatasse, permette di valutare il quadro fiscale aziendale nella sua complessità e lo traduce in azioni concrete, vantaggiose e sostenibili. Un approccio sartoriale che si adatta all’evoluzione normativa e agli obiettivi dell’impresa.