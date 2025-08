Tar di Bolzano sospende l’abbattimento di 2 lupi in Val Venosta

Dopo il ricorso degli animalisti, udienza l’8 agosto

Bolzano – Il Tar ha sospeso l’autorizzazione concessa dal presidente della Provincia di Bolzano per il prelievo di due lupi in Alta Val Venosta. La decisione è stata presa a seguito di un ricorso presentato da diverse organizzazioni animaliste contro la misura. Il 30 luglio scorso, il presidente altoatesino, Arno Kompatscher, aveva autorizzato il prelievo di due lupi in Val Venosta.

Sia l’Osservatorio faunistico provinciale che l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale avevano espresso parere favorevole. Tutte le attività di prelievo dei lupi da parte dell’autorità forestale sono state ora sospese in via temporanea. L’udienza dinanzi al presidente del Tribunale amministrativo è fissata per l’8 agosto. Entro il 9 agosto sarà emessa la decisione presidenziale, la cui conferma o revoca sarà discussa il 9 settembre 2025.