Tamponamento mortale in A22 in carreggiata sud, sette feriti

Tamponamento in seguito a dei rallentamenti

In copertina, le immagini dell’incidente (VVF Chiusa)

Trento/Bolzano – Incidente mortale in A22, in carreggiata sud, dove un uomo è morto in seguito ad un tamponamento in seguito a dei rallentamenti dovuti ad un mezzo pesante in panne poco dopo Chiusa. Sono sette i feriti e tre i mezzi coinvolti nell’incidente: un tir, un’auto ed un furgoncino. La dinamica è ancora da chiarire. Elisoccorso sul posto, assieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale.

La persona deceduta è una donna che era seduta sul sedile posteriore dell’auto coinvolta nel tamponamento con un tir ed un furgone. Due dei feriti sono in gravi condizioni e sono stati portati all’ospedale di Bolzano, altri quattro, che hanno riportato ferite più lievi, sono invece stati portati all’ospedale di Bressanone mentre un altro, anche lui non grave, all’ospedale di Vipiteno.

In breve

Riaperta la statale della Val Passiria interrotta da una frana. Ingenti i danni causati dal maltempo. Una frazione del comune di San Martino senza acqua e corrente elettrica.

Nei giorni scorsi a Bolzano in tarda serata, in una via del quartiere “Gries-San Quirino”, un uomo, classe ’47, a bordo della propria autovettura, un vecchio fuoristrada, durante le fasi di manovra, ha travolto una motocicletta ed un’auto, mezzi regolarmente parcheggiati sulla pubblica via. A dare l’allarme – precisa l’Arma in una nota – è stato un automobilista di passaggio che, vista la scena, ha segnalato quanto accaduto al 112NUE. Sul posto è intervenuta una gazzella della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Bolzano che si è occupata dei rilievi stradali ed ha sottoposto alla prova etilometrica l’anziano, registrando un valore ben 4 volte superiore alla norma, ovvero di 2,00 G/L.