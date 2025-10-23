Maxi tamponamento in A22 giovedì pomeriggio in zona Ala

Elisoccorso bloccato a terra in un primo momento a causa del maltempo. Intervento delle ambulanze per prestare le prme cure ai feriti

In aggiornamento

NordEst – Soccorsi mobilitati giovedì pomeriggio verso le 15 per un grave incidente che avrebbe coinvolto almeno due mezzi pesanti e alcune auto in transito in direzione sud, nella zona a sud di Ala. Soccorsi resi difficili dal maltempo di queste ore, con gli elicotteri bloccati a terra in un primo momento a causa della fitta nebbia.

Mobilitate quindi le ambulanze e i mezzi sanitari della zona, per prestare le prime cure ai feriti. Secondo le prime ricostruzioni, nel tamponamento a catena sarebbero coinvolti un camion, un’auto e un furgone. Lunghe code in autostrada con traffico bloccato per i soccorsi.