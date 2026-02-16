E’ accaduto nel Cantone del Vallese. La linea ferroviaria interrotta

Sarebbe una valanga la causa del deragliamento di un treno, verificatosi lunedì mattina nel tratto ferroviario tra Goppenstein e Briga, nel Cantone svizzero del Vallese, in cui sono rimaste ferite alcune persone

In aggiornamento

NordEst – Una valanga, sarebbe la causa del deragliamento di un treno, verificatosi lunedì mattina nel tratto ferroviario tra Goppenstein e Briga, nel Cantone svizzero del Vallese. Lo riferisce la società Ferrovie federali svizzere (Ffs), precisando che l’interruzione della linea Frutigen – Brig si protrarrà almeno fino a martedì. Ultimi aggiornamenti da RSI