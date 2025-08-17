Suem di Pieve di Cadore, solo a luglio 155 interventi con l’elisoccorso

Anche la montagna bellunese presa d’assalto – conferma TGR Veneto – da migliaia di turisti: questo ha determinato il 10 percento in più di incidenti, spesso dovuti a imperizia o impreparazione

NordEst – Oltre 150 le richieste d’aiuto che arrivano tutti i giorni alla Sala operativa del SUEM a Pieve di Cadore, come ci spiega il primario Cristina Barbarino. Il veloce triage effettuato dal medico, sempre presente, e dagli infermieri che rispondono alle chiamate determinano le modalità d’intervento in base alla gravità e alla difficoltà d’intervento, decidendo se inviare una delle 26 ambulanze o far decollare uno dei due elicotteri.

La montagna bellunese, presa d’assalto in quest’estate 2025, ha determinato il 10 percento in più di incidenti, che significa anche un incremento degli interventi aerei, con costi importanti, secondo quanto confermano anche Cristina Barbarino, primario SUEM 118 Pieve di Cadore; Giuseppe Dal Ben, commissario Ulss 1 Dolomiti

In breve

Due alpinisti italiani – un uomo di 34 anni della provincia di Pisa e una donna di 36 di origine straniera ma residente a Padova – sono morti in un incidente in montagna sul Castore, sul massiccio del Monte Rosa, in Valle d’Aosta. I corpi sono stati recuperati dal Soccorso Alpino valdostano.