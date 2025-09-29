Weekend di festa per la 25^ Gran festa del Desmontegàr di Primiero

Nozze d’argento per la Gran Festa del Desmontegàr, celebrata sotto un cielo azzurro che, dopo una settimana di tempo incerto, ha accompagnato la sfilata dei gruppi di allevatori nei paesi dell’Alto Primiero. Anche quest’anno la manifestazione ha registrato un grande successo. Appuntamento a settembre 2026 per la 26ª edizione

(Fotoservizio granfestadeldesmontegar 2025)

Primiero (Trento) – Un calendario ricco di appuntamenti ha scandito un lungo weekend con iniziative che si rinnovano e nuove idee che arricchiscono la tradizione. La Mostra Concorso Bovina ha aperto la 25ª edizione della Gran Festa del Desmontegar, richiamando subito un pubblico numeroso nonostante la giornata grigia. Giovedì 25 settembre, presso l’Autostazione di Fiera, gli allevatori di Primiero e Vanoi hanno presentato in piazza le loro migliori manze tra Brune, Grigio Alpine, Pezzate Rosse e Frisone, oltre a diversi cavalli Noriker e Haflinger, per la consueta valutazione da parte degli esperti di razza. Le bovine vincitrici sono risultate: la numero 135 di Matteo Simoni (Frisona), la numero 153 e la 110 di Michela Turra (Pezzata Rossa e Bruna Alpina), e la numero 215 di Federico Tavernaro (Grigio Alpina).

Venerdì 26 settembre i protagonisti sono stati i formaggi del Caseificio di Primiero con la quarta edizione del consolidato “Dì del Formai”. Le attività organizzate nella cornice di Palazzo Scopoli hanno riscosso anche quest’anno un grande successo, attirando numerosi visitatori e curiosi che nel pomeriggio hanno preso parte a esperienze immersive e sensoriali dedicate alla filiera casearia locale.

Il meteo instabile del sabato non ha fermato l’impegno dei volontari della Pro Loco di Sagron Mis che, tra nuvole e schiarite, hanno portato a compimento con successo l’edizione di “En dì al Maso”, il tour gastronomico tra i masi di montagna. Le diverse tappe tra vie e prati dei dintorni hanno offerto ai partecipanti un viaggio tra antichi saperi e sapori: dall’incontro con simpatici alpaca all’apprendimento della ricetta dei canederli, dalle dimostrazioni di falciatura tradizionale alla realizzazione di fontane in legno e alla preparazione della calce. Tutto, come sempre, accompagnato da paesaggi suggestivi. Grande affluenza anche per “Benvenuti in Fattoria”, la giornata alla scoperta delle fattorie didattiche di Passo Cereda e Dalaip. Molto partecipati anche gli altri eventi del weekend, da Transacqua a Imèr.

La mattinata di domenica è stata dedicata alla tradizionale sfilata della Desmontegada attraverso i paesi dell’Alto Primiero, baciata da un sole che fin dalle prime ore ha scaldato la folla assiepata lungo il percorso da Siror a Tonadico, passando per Fiera di Primiero e Transacqua. Oltre trenta gruppi di allevatori e animali hanno sfilato tra colori vivaci, musiche e danze dei gruppi folkloristici locali, accompagnati da famiglie contadine, coscritti del 2007, bande popolari e amici della Desmontegada. Mucche, asinelli, cavalli, capre, pecore, oche e coniglietti hanno sfilato insieme a carri e carrozze addobbati con fiori e nastri, offrendo uno spettacolo unico. Da sottolineare la partecipazione di molti giovani allevatori, segno del forte legame che il territorio mantiene con le proprie tradizioni agricole e contadine. L’arrivo del corteo a Tonadico ha sancito l’inizio della festa e del pranzo tipico sotto i tendoni allestiti presso il centro sportivo, proseguita nel pomeriggio con musica dal vivo e i ringraziamenti delle autorità locali e provinciali, degli organizzatori a tutti i partecipanti e ai molti volontari in campo, che hanno permesso ancora una volta di riconfermare il successo dell’evento. Appuntamento rinnovato a settembre 2026 per la 26ª edizione della Gran Festa del Desmontegar.