Si è svolta lo scorso 17 maggio 2025 la seconda Marcia della Pace di Primiero. Presente anche il Vescovo di Trento, Lauro Tisi

Circa 400 persone lungo il percorso e almeno 500 nel momento di massima affluenza. Questa la prima fotografia della seconda Marcia della Pace che si è tenuta sabato 17 maggio nella comunità di Primiero e Vanoi

Le immagini della 2^ Marcia della Pace a Primiero (ph Primiero per la pace 2025)

Primiero (Trento) – “Numeri che non decretano il successo di un evento, perchè di un evento non si tratta.

Dimostrano invece ancora una volta – precisa Chiara Gobber (Primiero per la Pace) in modo ancora più forte, ancora più determinato, come l’urgenza di questo momento sia davvero parlare, ragionare, costruire la Pace. Una Pace che non può passare attraverso la forza, attraverso il riarmo ma deve essere costruita con il dialogo, l’accoglienza e momenti come questa marcia, come hanno ricordato gli organizzatori di Primiero per la Pace perfettamente in sintonia con Monsignor Lauro Tisi e Marcella Orrù del Tavolo Locale delle Appartenenze Religiose, anche loro presenti tra i partecipanti”.

Il Vescovo Lauro Tisi a Imèr alla partenza

Alcune tappe hanno segnato in modo particolare il percorso: a Mezzano le canzoni preparate dal coro dei bambini di tutte le scuole primarie del territorio (Istituto Comprensivo e Santa Croce), nella zona sportiva di Fiera di Primiero una toccante lettura dal Grande Dittatore di Charlie Chaplin proposta da Lisa Capaccioli ed in centro una rivisitazione della Nelken Line di Pina Bausch eseguita da Laura Moro con i suoi gruppi di ballo e movimento.

Spettacolare la ripartenza e l’ingresso nella zona pedonale di Fiera guidato da numerosi bambini e ragazzi che nelle scorse settimane si sono messi in gioco ed hanno proposto una parata sui trampoli. Al suono dei tamburi, accompagnati da striscioni colorati che inneggiavano alla Pace, tra momenti di allegria ed anche qualche attimo di commozione, il corteo ha poi chiuso il suo percorso al Parco Clarofonte, dove il collettivo Primiero per la Pace ha consegnato alle nuove amministrazioni una lettera di richiesta di impegno proprio sui temi della Pace e della nonviolenza. La serata si è poi conclusa con tanta buona musica con diversi gruppi che hanno deciso di partecipare condividendo la propria arte e il proprio talento.

“Una seconda edizione – termina Chiara Gober – che si chiude quindi molto in positivo per tutte le cittadine e cittadini, associazioni e gruppi che ci hanno creduto in questi mesi e che si sono fatti portavoce di quello che

deve essere un nuovo vento, una nuova priorità tanto nel quotidiano di ognuno di noi, quanto nelle

agende politiche locali e internazionali. L’impegno di Primiero per la Pace continua però e vi ricordiamo che potete rimanere sempre aggiornati sugli incontri e sulle iniziative seguendo sia la pagina Instagram che la pagina Facebook del gruppo”.

