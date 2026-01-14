Strigno, 68enne trovato morto in casa, indagini dei carabinieri

Mauro Sbetta, 68 anni, è stato trovato senza vita in soggiorno in piena notte. A lanciare l’allarme un cugino che non lo sentiva da giorni

Strigno (Trento) – L’uomo di 68 anni è stato trovato morto nella propria abitazione di Castel Ivano, frazione del comune di Strigno (Trento). Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana sono in corso e per il momento non è esclusa alcuna opzione ed è stata già disposta l’autopsia. Il pensionato, con il quale i familiari cercavano di mettersi in contatto da alcuni giorni, è stato rivenuto a terra da un amico che aveva accesso all’appartamento.

In casa è stato trovato molto sangue: Sbetta era riverso in soggiorno, mentre in camera da letto i vetri della porta finestra sono stati infranti. La vittima presentava una vistosa ferita alla nuca. Inutili i soccorsi allertati dall’amico, serviti a confermare la morte del 68enne. Il sostituto procuratore di turno Davide Ognibene si è recato sul posto per i primi accertamenti assieme al medico legale e carabinieri della Scientifica. Sbetta viveva da solo. Un cugino non lo sentiva da giorni e ha allertato un conoscente che aveva le chiavi di casa. Nella notte il ritrovamento e il coinvolgimento delle forze dell’ordine.