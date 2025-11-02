Sinner vince il Masters di Parigi e torna il numero 1 al mondo. ‘E’ stato un anno incredibile’

In finale battuto Auger-Aliassime 6-4 7-6. Il campione italiano: “Grazie al mio team che mi spinge al limite”. Becker: “Sinner mi chiese di allenarlo”. Il consiglio decisivo per la carriera di Jannik

(Immagini FITP)

NordEst (Adnkronos) – Jannik Sinner trionfa nell’Atp Masters 1000 di Parigi e torna numero 1 del mondo . L’azzurro oggi 2 novembre 2025 in finale batte il canadese Felix Auger-Aliassime per 6-4, 7-6 (7-4) e riconquista il primo posto nel ranking Atp superando lo spagnolo Carlos Alcaraz. Jannik liquida la pratica in 1h52′ e fa anche un regalo al connazionale Lorenzo Musetti, che con il ko dell’attuale numero 8 può continuare a sperare nella qualificazione alle Atp Finals di Torino, il ‘torneo dei maestri’ che chiuderà la stagione.

Il match

Jannik parte alla grande, sfrutta la tensione dell’avversario e piazza subito il primo break. Poi, contiene le iniziative senza rischiare, controllando per chiudere con meno fatica possibile il set. L’azzurro prova ad accelerare nel quinto game, per strappare anche il secondo break, ma il canadese resta a contatto e risolve una situazione intricata dal 30-30 con due buoni turni di servizio. Sinner chiude il parziale sul 6-4 in 44 minuti, concedendo solo tre punti nei propri turni di battuta.

Il secondo set è molto più combattuto. Il canadese alza il livello e si vede in ogni scambio. Sinner ha subito la palla break, ma Auger Aliassime la neutralizza con un servizio potente sul corpo dell’azzurro e poi chiude il game grazie a due errori consecutivi di Sinner. Da qui si gioca ‘on serve’, con opportunità di rompere l’equilibrio ridotte al minimo fino al settimo game. Qui il numero 8 va in difficoltà, ma riesce ad annullare tre palle break e a tenere un turno di servizio decisivo con due ace consecutivi. Il titolo si decide al tie-break, giocato in maniera solida da Sinner. L’azzurro vola alle Atp Finals sulla scia della doppietta Vienna-Parigi, con 10 match vinti in appena 12 giorni.

Le parole di Jannik

“E’ una cosa enorme tornare numero 1 del mondo. E’ stata una finale intensa, sapevamo entrambi cosa ci fosse in palio. Ho fatto il break a Felix subito, poi lui ha sempre servito benissimo. In partite così devi riuscire a sfruttare le occasioni che hai. Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi. Ho cercato di migliorare come giocatore, sono felice. Ringrazio tutto il mio team: senza di loro questo non sarebbe stato possibile“. Queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria.

Il 24enne altoatesino si è poi rivolto all’avversario durante la cerimonia di premiazione. “So che avevi tante pressioni, spero che questo sforzo qui ti possa aiutare ad essere a Torino alle Atp Finals. Sei una delle persone più squisite nel circuito, ti auguro il meglio per il resto della stagione e della tua carriera. Ringrazio il mio team, mi state spingendo al limite. Cerchiamo sempre di fare progressi, sono contento di condividere tutto questo con voi”.