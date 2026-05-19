Accordo tra la Fondazione Scriptorium Foroiuliense e la Biblioteca del Congresso di Washington

San Daniele del Friuli consolida il proprio ruolo nel panorama culturale internazionale grazie a uno storico accordo tra la Fondazione Scriptorium Foroiuliense e la Biblioteca del Congresso di Washington, la più importante istituzione bibliotecaria del mondo

NordEst – I due enti hanno infatti formalmente siglato una collaborazione quinquennale che rappresenta un traguardo di straordinario valore culturale e diplomatico. A comunicare ufficialmente alla Fondazione il raggiungimento dell’accordo è stato il Direttore della sezione Libri Rari della Biblioteca del Congresso di Washington, Dott. Michael North, attraverso una formale comunicazione inviata via mail alla Fondazione Scriptorium Foroiuliense. Nella comunicazione, il Dott. North ha inoltre sottolineato come la Biblioteca del Congresso sia “onorata di ricevere i manufatti della Fondazione Scriptorium Foroiuliense”, riconoscendo l’altissimo valore artistico, culturale e storico delle opere realizzate dalla Fondazione friulana. La notizia rappresenta un importante riconoscimento internazionale per il lavoro svolto dallo Scriptorium e per la qualità delle sue realizzazioni.

La collaborazione nasce anche dalla recente trasferta istituzionale della delegazione della Fondazione Scriptorium Foroiuliense a Washington, durante la quale si sono svolti incontri ufficiali e momenti di confronto che hanno permesso di consolidare rapporti culturali già avviati e di gettare le basi per una cooperazione stabile e continuativa tra i due enti. La missione negli Stati Uniti ha rappresentato un passaggio fondamentale per la definizione dell’accordo, confermando il forte interesse internazionale verso le attività della Fondazione friulana.

Al centro di questo importante progetto vi è la nuova e monumentale realizzazione della Fondazione Scriptorium Foroiuliense: la “Bibbia di Aquileia”, opera composta da cinque volumi interamente realizzati secondo le antiche arti del libro. Il prestigioso manufatto sarà presentato ufficialmente il prossimo 19 giugno alle 18,00 presso la Basilica di Aquileia, luogo simbolo della spiritualità e della storia del Friuli Venezia Giulia. L’accordo tra le due istituzioni prevede che, per cinque anni consecutivi, una delegazione della Fondazione Scriptorium Foroiuliense si rechi a Washington per presentare e consegnare uno dei volumi della Bibbia di Aquileia. Gli eventi saranno organizzati in collaborazione con la Biblioteca del Congresso e con le Istituzioni Italiane presenti negli Stati Uniti, rafforzando così il dialogo culturale tra Italia e America attraverso il linguaggio universale dell’arte libraria.

La collaborazione rappresenta un riconoscimento internazionale dell’eccellenza raggiunta dalla Fondazione di San Daniele del Friuli nel campo della conservazione e della trasmissione delle antiche tecniche di produzione del libro. Allo stesso tempo, apre nuove prospettive di sviluppo culturale, scientifico ed espositivo tra le due realtà, con ulteriori progetti già in fase di definizione.

Il Presidente della Fondazione Scriptorium Foroiuliense, dott. Roberto Giurano, ha espresso grande soddisfazione per questo importante risultato internazionale: “Questa nuova collaborazione con la Biblioteca del Congresso di Washington si aggiunge ai numerosi rapporti già avviati dalla nostra Fondazione con Enti e Istituzioni internazionali. È motivo di grande orgoglio vedere come il lavoro dello Scriptorium Foroiuliense stia diventando sempre più una prestigiosa vetrina del Made in Italy nel mondo, capace di raccontare la nostra storia, la nostra cultura e l’eccellenza delle antiche arti del libro. Di questo siamo estremamente felici e consapevoli della responsabilità culturale che rappresentiamo.” Questo accordo segna un momento storico per lo Scriptorium Foroiuliense, che vede riconosciuta la propria missione culturale da una delle più autorevoli istituzioni mondiali, portando il nome del Friuli Venezia Giulia e dell’Italia al centro di un dialogo internazionale fondato sulla bellezza, sulla memoria e sul valore universale del libro.