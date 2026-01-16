Interruzioni previste anche in Alto Adige

Sono in programma per domenica prossima – 18 gennaio – alcuni interventi di manutenzione. Interventi che comporteranno modifiche alla circolazione dei treni.

NordEst – Lungo la linea Fs Trento-Bassano, la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Trento e Primolano dalle 9 alle 15. Per garantire la continuità del servizio, Trenitalia ha riprogrammato il servizio con bus dedicati che effettueranno fermate in tutte le stazioni della linea Trento–Bassano del Grappa.

Interruzioni anche in Alto Adige, lungo la linea Fortezza–San Candido e confine di Stato, con la circolazione che sarà interrotta fra le stazioni di Brunico e San Candido dalle 7,30 alle 13,30 e tra San Candido e il confine di Stato dalle ore 9 alle ore 12.