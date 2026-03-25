Dopo le dichiarazioni del nuovo presidente del Consorzio Brenta il progetto viene archiviato

Il Partito Democratico del Trentino non può che esprimere grande soddisfazione per la decisione annunciata da parte del nuovo presidente del Consorzio del Brenta di abbandonare lo scellerato progetto di costruzione della diga sul torrente Vanoi

Antonio Zanetel (Pd Trentino)

Trento – “È una vittoria delle comunità locali del Vanoi e del Primiero – scrivono in una nota Alessio Manica

e Antonio Zanetel del Pd Trentino – che si sono mobilitate, dalle amministrazioni locali – anche con la presentazione di atti formali – fino ad arrivare a centinaia di cittadini che si sono spesi per affermare la contrarietà del territorio. Il Partito Democratico del Trentino è rimasto al fianco delle comunità locali dall’inizio, cercando di fare tutto ciò che era nelle nostre possibilità per spingere la Provincia Autonoma di Trento a posizionarsi in netta contrarietà al progetto.

Posizione che è arrivata in prima battuta con l’approvazione all’unanimità della mozione presentata in Consiglio provinciale dal Gruppo del Pd del Trentino. Posizione assunta successivamente anche dalla Giunta provinciale. Ribadendo, quindi, la soddisfazione per la volontà di archiviare un progetto sbagliato e dannoso, che il Consorzio del Brenta e Regione Veneto hanno tentato di imporre sulla testa dei cittadini e delle istituzioni locali del Vanoi e del Primiero, rimangono alcuni interrogativi da chiarire in merito alla posizione assunta inizialmente da parte della Giunta Fugatti.

L’ex presidente del Consorzio Sonza, nel corso del dibattito pubblico a Canal San Bovo, si spinse a dichiarare che i vertici del Consorzio avevano incontrato il Presidente Fugatti e alcuni assessori della Giunta nel 2021 per informarli della volontà di rispolverare il progetto della diga. Dalle dichiarazioni di Sonza – aggiungono Zanetl e Manica – si evince che la Giunta fosse quindi informata della volontà di procedere con il percorso progettuale, contrariamente a quanto sempre affermato dallo stesso Fugatti. Consapevoli della delicatezza della partita e della necessità di fare squadra per difendere il territorio interessato dal progetto, abbiamo preferito evitare di innescare qualsiasi tipo di polemica. Ora che il progetto della diga sembra essere definitivamente archiviato – conclude il Pd – sarà nostra cura andare fino in fondo nel verificare la correttezza del comportamento della Giunta Fugatti in una vicenda sentita e molto sofferta da parte dei territori del Vanoi e del Primiero”.

