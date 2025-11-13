L’annuncio del ministro: stop al rinnovo della carta d’identità per gli over 70

A renderlo noto è il ministro Zangrillo: ‘Nei prossimi giorni nel nuovo decreto semplificazioni’

NordEst – “Nei prossimi giorni arriverà in Parlamento un nuovo decreto semplificazioni, che prevede tra l’altro l’abolizione del rinnovo della carta d’identità per gli over 70, con l’obiettivo di rendere più semplice la vita ai cittadini”. Lo ha annunciato il ministro per la P.a, Paolo Zangrillo, intervenuto a “Next Economy” su Giornale Radio.

Questa novità, che sarà inserita nel prossimo decreto semplificazioni, ha l’obiettivo di: semplificare la vita quotidiana dei cittadini più anziani, evitando loro code e disagi legati alle pratiche di rinnovo; ridurre gli oneri burocratici per l’amministrazione pubblica. Attualmente la misura è stata annunciata e si attende l’entrata in vigore con l’approvazione del nuovo decreto. L’idea si basa sulla possibilità, prevista dal regolamento UE, di estendere la durata del documento oltre i 10 anni per le persone con più di 70 anni.

Il ministro, parlando della semplificazione, ha spiegato che “la stiamo facendo con le risorse che ci ha assegnato il Pnrr. Ho presentato già 400 semplificazioni – ha detto – e nei prossimi giorni in Parlamento ci sarà un nuovo decreto, che ne presenterà delle ulteriori”.

