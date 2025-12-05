Stefani proclamato presidente della Regione Veneto: 10 giorni per primo Consiglio e Giunta

La Corte d’Appello di Venezia ha proclamato Alberto Stefani presidente della Regione Veneto

NordEst – Da Statuto, ora, ha tempo dieci giorni per nominare i componenti della giunta regionale. Contestualmente sono stati proclamati i 51 eletti in Consiglio regionale, tra cui Stefani stesso: anche in questo caso la prima convocazione del ‘parlamentino’ veneto deve avvenire entro il decimo giorno dalla proclamazione.

Dalla data della proclamazione del presidente cessano la giunta regionale e il presidente in carica: si chiude così l’era di Luca Zaia. La prima seduta del Consiglio regionale sarà presieduta, in via provvisoria e fino all’elezione del nuovo Presidente dell’assemblea legislativa, dal consigliere anziano Riccardo Szumski, coadiuvato dai consiglieri segretari più giovani Jacopo Maltauro e Matteo Pressi.

In breve

Nuovo Ospedale di Padova. Zaia, “svolta decisiva con Accordo Regione-Inail e Aoup. Obblighi e tempistiche stringenti. Si entra nella fase operativa definitiva”

Morto Nicola Tognana. Il cordoglio di Zaia, “Ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’imprenditoria veneta e nazionale”

Lavoro. Incontro regionale Ceramica Dolomite di Borgo Valbelluna (BL). Assessore Mantovan: “Avviati gli approfondimenti sul Piano industriale, si riapre il confronto tra azienda e Parti sindacali”

Conferenza delle Regioni, il coordinatore Caner: “No all’integrazione della PAC nel Fondo unico. Governo intervenga al fianco delle Regioni”