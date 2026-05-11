Stazione di Trento, chiusura temporanea della biglietteria dall’11 al 18 maggio

Si rende necessaria la temporanea chiusura della biglietteria della stazione ferroviaria di Trento dal 11 al 18 maggio per consentire lavori di ripristino degli ambienti di lavoro a seguito delle recenti attività di restauro

Trento – Nelle giornate del 11 maggio e del 18 maggio sarà presente in atrio il servizio di assistenza al fine di supportare i viaggiatori nell’acquisto dei titoli di viaggio presso le biglietterie self-service. In queste specifiche giornate non sarà presente alcuno sportello operativo. Nella giornata dell’11 maggio verrà effettuato il trasloco nei locali adiacenti la biglietteria per l’attivazione degli sportelli temporanei mentre nella giornata del 18 maggio verrà effettuato quanto propedeutico alla riapertura della biglietteria.

Dal 12 maggio al 17 maggio saranno operativi due sportelli temporanei localizzati negli spazi utilizzati all’interno della stazione. Si specifica che le due postazioni attive consentiranno l’acquisto e la gestione dei soli titoli di viaggio Trenitalia e il pagamento sarà possibile solamente in forma elettronica. L’acquisto di titoli MITT cartacei oppure l’acquisto mediante contanti sarà comunque garantito e possibile presso le biglietterie self-service che rimarranno presidiate dal servizio assistenza customer care e da altri operatori di biglietteria.

Si segnala che non sarà possibile, nel periodo interessato dalla chiusura, acquistare o rinnovare l’abbonamento integrato MITT presso gli sportelli temporanei e che tali operazioni saranno comunque possibili presso la vicina stazione delle corriere di Trentino trasporti. L’orario di apertura degli sportelli temporanei sarà 5:40 – 9.50.

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