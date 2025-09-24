Statuto TAA, Calderoli: ‘concluso l’iter in commissione’

“Provvedimento in aula nel mese di ottobre”

Trento/Bolzano – “Via libera della commissione Affari costituzionali della Camera alla riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige, ora il provvedimento è pronto per l’Aula ed è già previsto che venga calendarizzato nel mese di ottobre”.Lo comunica in una nota il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli (Lega), presente ai lavori per seguire i passaggi della riforma in Parlamento. “Il governo – sottolinea – continua a fare la sua parte nell’interesse delle Province autonome e nel rispetto dell’accordo raggiunto con i territori. Se durante l’estate avevo detto che la partita parlamentare era ufficialmente iniziata, oggi possiamo dire che l’ok della commissione è un assist. Il primo gol sarà la prima approvazione dell’Aula di Montecitorio, che mi auguro potremo segnare quanto prima” conclude Calderoli.

“Un percorso complesso”

“È la conclusione di un percorso estremamente complesso – ha commentato l’onorevole Alessandro Urzì (FdI) – avviato con l’impegno assunto dal premier Meloni all’atto di insediamento del governo. La riforma fa leva sulla ridefinizione delle prerogative legislative di Stato e province autonome di Trento e di Bolzano per limitare sovrapposizioni di funzioni e competenze fonte di forte contenzioso costituzionale a causa delle modifiche del Titolo V delka Carta fondamentale imposte a colpi di maggioranza dalla Sinistra nel 2001. La riforma realizza come elemento caratterizzante, per forte volontà di Fratelli D’Italia, un equilibrato mix di interventi che garantisce il ripristino di fondamentali diritti, come la rimozione del divieto all’assunzione di incarichi di governo per un solo eletto del gruppo linguistico italiano nei consigli comunali dell’Alto Adige. O la riduzione a due anni (oggi sono quattro) della residenza per l’esercizio dell’elettorato attivo sul territorio della provincia autonoma di Bolzano per gli italiani che lì vi si trasferiscono.

Si ridefiniscono – continua Urzì – gli ambiti di competenza delle province anche in materia di sicurezza nella gestione della fauna selvatica così come sono previsti interventi di manutenzione. Su questa partita Fratelli D’Italia aveva rivendicato il ruolo da garante e questo ha permesso di realizzare per la prima volta dopo vent’anni le condizioni politiche per un riassetto del sistema della autonomia speciale del Trentino Alto Adige” nell’ordinata relazione con le istituzioni centrali in forma virtuosa e condivisa, tanto da spingere addirittura la deputata trentina del partito democratico On. Ferrari a dichiarare che la ‘riforma non è contestabile’ nelle misure in essa previste”.

Lo ha dichiarato l’onorevole Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli D’Italia in Commissione Affari Costituzionali della Camera e relatore del provvedimento”.

In breve

Medicina, due ulteriori scuole di specializzazione accreditate a Trento

Serena Pancheri è la direttrice dell’ospedale di Cles

Innovazione e sostenibilità in agricoltura, il confronto

“In cammino con Rosmini” arriva nelle scuole trentine

Gerosa: “Valorizziamo il patrimonio fortificato del Trentino”

Consegnati 16 defibrillatori alla Guardia di Finanza di Trento

Trentodoc Festival, giovedì 25 settembre l’inaugurazione

Arte Sella, inaugurazione dell’installazione “Discrete Landscape” di Mario Cucinella

Ospitalità diffusa in Valle dei Mocheni, a Sauris in Friuli una visita di studio

Torna il WIRED Next Fest Trentino