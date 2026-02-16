Sequestrate dalla Guardia di Finanza di Como

NordEst – Magliette e marchi contraffatti con il logo delle Olimpiadi Milano Cortina sono stati trovati nel corso di una perquisizione a una ditta in provincia di Como operante nel settore del commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori. Lo ha comunicato la Guardia di Finanza del capoluogo lariano. Nel corso dell’ispezione, scaturita dal monitoraggio delle offerte di vendita sul web che ha portato all’emissione del decreto di perquisizione, sono state sequestrate 3 felpe e 42 stampe Dtf (Direct to Film) pronte per essere applicate su capi di vestiario, e il coniuge del legale rappresentante della società è stato denunciato per contraffazione.