SS50 viabilità modificata nelle gallerie dal 13 aprile al 15 maggio 2026 tra Bellunese e Vicentino

Galleria “San Vito”: per minimizzare i disagi agli utenti, i lavori si svolgeranno esclusivamente con senso unico in orario notturno. Galleria “Brenta”: per consentire interventi di impermeabilizzazione e drenaggio delle acque, il traffico veicolare sarà totalmente interdetto dal 13/04/2026 al 15/05/2026

NordEst – Anas informa che nel mese di aprile 2026, riprendono i lavori nel cantiere delle due gallerie di Arsiè (Belluno). La gestione e la regolamentazione del traffico, avverranno secondo le seguenti modalità:

Galleria “San Vito”: per minimizzare i disagi agli utenti, i lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno e il traffico dal 13/04/2026 al 15/05/2026, nella fascia oraria dalle 20:00 alle 6:00, sarà gestito tramite istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico.

Galleria “Brenta”: per consentire interventi di impermeabilizzazione e drenaggio delle acque, il traffico veicolare sarà totalmente interdetto dal 13/04/2026 al 15/05/2026 e pertanto gli utenti potranno percorrere la seguente viabilità alternativa:

i mezzi diretti verso FELTRE/BELLUNO in arrivo da TRENTO potranno percorrere la deviazione più breve effettuando l’inversione di marcia nello svincolo di Cismon del Grappa per poi riprendere la galleria San Vito direzione FELTRE-BELLUNO;

i mezzi diretti verso BASSANO-PADOVA in arrivo da FELTRE-BELLUNO potranno percorrere la deviazione effettuando l’inversione di marcia nello svincolo di PRIMOLANO per poi riprendere la SS 47 in direzione BASSANO-PADOVA. Le date indicate possono subire variazioni a seconda delle condizioni meteo o eventuali imprevisti nel corso di svolgimento delle lavorazioni.

INDICAZIONI PERCORSO ALTERNATIVO

SS 50 BIS/VAR DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE

Dal km. 0+001 al km. 0+650

Tempo di percorrenza: 4 min.

PERCORSO CONSIGLIATO PER I MEZZI DIRETTI A BELLUNO-FELTRE

Partenza: SS 47 Svincolo per Belluno-Feltre

− – Procedi in direzione sud su SS 47

− – Svolta a destra uscita verso Cismon del Grappa/Trento

− – Svolta a sinistra per entrare in SS 47

− – Svolta a destra svincolo Belluno/Feltre/Fiera di P/Valle del Vanoi

Arrivo: SS50, 32030 Arsiè BL, Italia

INDICAZIONI PERCORSO ALTERNATIVO

SS 50 BIS/VAR DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE

Dal km. 0+650 al km. 0+001

Tempo di percorrenza: 5 min.

PERCORSO CONSIGLIATO PER I MEZZI DIRETTI A BASSANO-PADOVA

Partenza: SS 50 Svincolo per Primolano, 36029 Valbrenta VI, Italia

− – Procedi verso SS 47

− – Entra in SS 47 direzione Trento

− – Svolta a destra (indicazioni per Primolano)

− – Svolta a destra e prendi Via Circonvallazione

− – Continua su Via Quattro Cantoni

− – Svolta a destra verso SS 47

− – Entra in SS 47

Arrivo: SS47, 36020 Valbrenta VI, Italia