SS50 chiusura temporanea Schenèr per disgaggi mercoledì 18 febbraio in zona Centrale San Silvestro

Dalle ore 10:30 alle ore 12:30 il giorno mercoledì 18 febbraio 2026, lo comunica la Provincia

Primiero (Trento) – Il Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento comunica l’istituzione temporanea delle seguenti modifiche alla viabilità lungo la strada dello Schenèr che collega Primiero e Feltrino:

chiusura completa al traffico SS 50: dalla progress. km 64+500 alla progress. km 64+800 (Centrale di San Silvetro – Imer) dalle ore 10:30 alle ore 12:30 il giorno Mercoledì 18/02/2026.

