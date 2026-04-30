SS47 Valsugana, modifiche alla circolazione in alcuni tratti sul versante Veneto

Anas informa che, per consentire l’avvio dei lavori di risanamento della pavimentazione lungo la strada statale 47 “della Valsugana”, da lunedì 4 maggio a venerdì 12 giugno saranno attive modifiche alla circolazione in tratti saltuari tra il km 44,000 e il km 73,000, tra Romano d’Ezzelino (VI) e Primolano, nel comune di Valbrenta (VI)

NordEst – Nei tratti con due corsie per senso di marcia sarà istituito il restringimento della carreggiata, in entrambe le direzioni, Trento e Padova. Nelle zone ad una corsia per senso di marcia, nei centri abitati e lungo le rampe a senso unico sarà attivo il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri. Le attività comprese tra il km 51,000 e il km 52,000 e tra il km 56,000 e il km 56,500, nel centro abitato di Valbrenta, saranno eseguite dal 4 al 12 maggio in orario notturno per contenere l’impatto sulla circolazione.

In corrispondenza delle aree di cantiere saranno in vigore il limite di velocità di 50 km/h nei tratti a carreggiate separate, il limite di 30 km/h lungo le rampe di svincolo, nei tratti a una corsia per senso di marcia e nei centri abitati, oltre al divieto di sorpasso.