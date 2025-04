Valsugana, deviazioni d alle 20.30 di venerdì 11 aprile alle 6 di lunedì 14 aprile 2025

Trento – Dalle 20.30 di venerdì 11 aprile 2025 alle 6.00 di lunedì 14 aprile, in orario sia diurno che notturno, è prevista la chiusura di una corsia di marcia della SS47 in direzione Pergine in corrispondenza del viadotto dei Crozi, al fine di permettere la realizzazione di alcuni interventi necessari al completamento della ristrutturazione del viadotto stesso.

Per tutta la durata dell’intervento il traffico verrà deviato sulla bretella di svincolo per Trento Est prima dell’imbocco della galleria di Martignano e incanalato sulla ex SS 47 delle Laste (via Bassano), per poi essere immesso nuovamente sulla SS 47, in corrispondenza del viadotto, su una sola corsia di marcia. Si raccomanda di moderare la velocità e di prestare attenzione alla segnaletica sul posto.