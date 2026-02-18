Dal 23 febbraio al 6 marzo, nelle fasce orarie indicate, con deviazione sulla SP 1 di Calceranica
Da lunedì 23 febbraio a venerdì 6 marzo 2026 il Servizio Gestione Strade della Provincia procederà al taglio delle piante sporgenti e pericolanti ai bordi della SS 47 della Valsugana nel tratto di strada di circa 2 chilometri compreso tra la località “Ca’ Rossa” e il bivio con la comunale di via Lago in zona “alle Terrazze”, in adiacenza al lago di Caldonazzo
Trento – È prevista, per ragioni di sicurezza, la chiusura di entrambi i sensi di marcia della SS 47 della Valsugana, con deviazione del traffico veicolare sulla SP 1 del Lago di Caldonazzo (che passa per Calceranica) tra lo svincolo di Costa di Levico (km 111+100 della SS 47) e quello di San Cristoforo (km 118+000 della SS 47), con i seguenti orari:
- dalle 8.30 alle 16.30 nei giorni feriali (da lunedì 23 fino a venerdì 27 febbraio);
- dalle 8.00 di sabato 28 febbraio fino alle 17.00 di domenica 1 marzo;
- dalle 8.30 alle 16.30 nei giorni feriali (da lunedì 2 fino a venerdì 6 marzo).
Al di fuori delle fasce orarie indicate per le chiusure sarà mantenuto il normale transito lungo la SS47. Viene raccomandato a tutti gli utenti il rispetto dei limiti di velocità, massima prudenza, l’uso dei pneumatici invernali o catene a bordo, in caso di nevicate.
