SS47, avviati i lavori di riqualificazione della Galleria Crozi 1

È partita questa mattina con la consegna dei lavori alle imprese aggiudicatarie la riqualificazione della galleria “Crozi 1” sulla SS 47 Valsugana nel tratto Trento-Pergine (opera S-735 della Provincia). L’intervento, ha una durata prevista di 900 giorni, per un Investimento complessivo da 25 milioni di euro

Trento – Consegnati i lavori alle imprese aggiudicatarie, per la riqualificazione della galleria “Crozi 1” sulla SS 47 Valsugana nel tratto Trento-Pergine (opera S-735 della Provincia). “L’intervento, che ha una durata prevista di 900 giorni, circa due anni e mezzo, rappresenta il completamento dell’attività di messa in sicurezza e miglioramento su uno degli snodi principali della viabilità provinciale, ovvero il tratto di statale 47 da Trento verso Pergine”, le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti presente alla firma del verbale di consegna lavori assieme a Carlo Benigni, dirigente del Servizio opere stradali e ferroviarie di Apop, al dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e trasporti Luciano Martorano, al direttore dell’Ufficio strutture stradali Paolo Nicolussi Paolaz e agli altri tecnici provinciali, nonché ai rappresentanti delle imprese che realizzano i lavori.

“L’adeguamento della galleria Crozi 1 – precisa il presidente – si colloca infatti in continuità, al netto delle complessità che caratterizzano gli appalti e la realizzazione delle opere pubbliche, con la manutenzione straordinaria del viadotto dei Crozi, già portato a termine con successo negli anni scorsi”. C’è inoltre uno stretto legame con gli investimenti portati avanti dalla Provincia per la mobilità green, come sottolinea il presidente: “Al termine dei lavori sul tunnel stradale – precisa Fugatti – si potrà rendere pienamente operativo e fruibile il collegamento ciclopedonale Trento- Valsugana, lungo la vecchia strada dei Crozi, già ripristinata e ora necessaria per garantire la viabilità durante la fase di cantiere”. L’intervento si colloca in corrispondenza della galleria denominata “Crozi 1” situata sulla SS47 in direzione Pergine Valsugana ed interessa un tratto stradale di sviluppo complessivo di circa m 1.100,00.

Sono previsti:

la realizzazione di una piazzola di sosta;

l’apertura di tre by-pass verso la galleria Crozi 2, due vie di fuga per i pedoni ed una per il transito dei mezzi di soccorso;

l’adeguamento della sezione della galleria alle altezze previste dal codice della strada;

il rifacimento degli impianti adeguati alle normative vigenti;

il rifacimento dell’impermeabilizzazione e del rivestimento in calcestruzzo

VIABILITÀ DI CANTIERE

Per la realizzazione delle opere durante i lavori è previsto il transito su una sola corsia di marcia in galleria sia per i mezzi leggeri che pesanti, mentre solo per il traffico leggero sarà possibile utilizzare anche la bretella ricavata sulla vecchia strada dei Crozi (ex SS47), come avvenuto per l’adeguamento del viadotto.

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Responsabile unico del procedimento: ing. Carlo Benigni

Progettista: ing. Roberto Boller – Studio IC Srl – Trento

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione : ing. Raffaele Ferrari – Studio IC Srl – Trento

Progettista Impianti : ing. Paolo Palmieri

Referente dell’opera : geom. Rosario Sala

Direttore dei Lavori : ing. Alessandro Pinamonti

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione : geom. Marco Valentini

Costo complessivo dell’opera: 16.931.319,72 euro dei quali 1.781.891,95 euro per oneri della sicurezza.

Importo totale del quadro economico per l’opera (comprensivo di somme a disposizione per imprevisti e altri oneri): 25.000.000,00.

Tempo di realizzazione previsto in progetto: 900 giorni naturali e consecutivi. Aggiudicatario: RTI CONSORZIO STABILE MEDIL Società cons. per azioni (capogruppo) e CMC Cooperativa muratori e cementisti di Ravenna con un’offerta di 15.764.870,23 euro.

In breve

Grandi carnivori: la Giunta amplia i criteri per prevenzione e indennizzi

Latte trentino, l’appello all’unità

Al via i lavori per la nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Cavedago

Consegnati i lavori per la rettifica e l’allargamento della Sp38 a Cavizzana

Nasce FederReti: il nuovo volto del volontariato culturale trentino

Grande partecipazione al concorso fotografico “Io RI-uso… E tu?!”

Un viaggio nel tempo alla scoperta della Trento romana grazie alla realtà virtuale