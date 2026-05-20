SS47, riprogrammati lavori asfaltatura a Valbrenta dal 22 al 29 maggio

Le lavorazioni, inizialmente previste dal 4 al 12 maggio, saranno eseguite da venerdì 22 maggio a venerdì 29 maggio, sempre in orario notturno per contenere l’impatto sulla circolazione

NordEst – Anas comunica che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse delle ultime settimane, sono state riprogrammate le attività di risanamento della pavimentazione lungo la strada statale 47 “della Valsugana” tra il km 51,100 e il km 51,800 e tra il km 56,125 e il km 56,400, nel centro abitato di Valbrenta (VI). Le lavorazioni, inizialmente previste dal 4 al 12 maggio, saranno eseguite da venerdì 22 maggio a venerdì 29 maggio, sempre in orario notturno per contenere l’impatto sulla circolazione.

Gli interventi rientrano nel più ampio programma di risanamento della pavimentazione avviato lo scorso 4 maggio lungo la strada statale 47 “della Valsugana”, che proseguirà fino al 12 giugno con modifiche alla circolazione in tratti saltuari tra il km 44,000 e il km 73,000, tra Romano d’Ezzelino (VI) e Primolano, nel comune di Valbrenta (VI).

Nei tratti con due corsie per senso di marcia sarà istituito il restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, Trento e Padova. Nei tratti a una corsia per senso di marcia, nei centri abitati e lungo le rampe a senso unico sarà attivo il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri. In corrispondenza delle aree di cantiere saranno in vigore il limite di velocità di 50 km/h nei tratti a carreggiate separate, il limite di 30 km/h lungo le rampe di svincolo, nei tratti a una corsia per senso di marcia e nei centri abitati, oltre al divieto di sorpasso.