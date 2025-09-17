Un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un grave incidente

Lo rende noto sui social Veneto Strade. Dinamica in corso di accertamento

In aggiornamento

NordEst – Pesanti disagi al traffico mercoledì pomeriggio, per il Feltrino e il vicino Primiero, non bastasse la chiusura della galleria di Arsiè, a causa di un grave incidente stradale nella galleria Pedesalto di Fonzaso. Veneto strade informa che la strada è stata chiusa con deviazione via Croce d’Aune, Sovramonte per Primiero e Lamon. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.

