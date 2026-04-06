Il manto abbondante ma sciolto dalle alte temperature lo aveva fatto sprofondare

Socorsi mobilitati per un escursionista trentino in difficoltà in Veneto

NordEst – Sprofonda fino alla vita e rimane intrappolato nella neve sciolta dalle alte temperature, chiede aiuto e viene recuperato dal Soccorso Alpino. E’ accaduto a un escursionista trentino di 55 anni che era salito verso Cima Portule, sopra l’Altopiano di Asiago (Vicenza). Partito lunedì mattina alle 8 da Malga Larici in direzione della cima, sul crinale in salita ha iniziato a sprofondare nella neve, presente in abbondanza.

Non riuscendo più ad avanzare, ormai sfinito dalla stanchezza, ha chiesto aiuto alla centrale del 118, che attorno alle 14.30 di lunedì, ha attivato il Soccorso alpino dei Sette Comuni e chiesto l’intervento dell’elicottero di Treviso emergenza. Arrivata sul posto, l’eliambulanza ha sbarcato in hovering il tecnico, che ha raggiunto il 55enne aiutandolo ad avvicinarsi all’elicottero per l’imbarco. L’uomo è stato quindi riaccompagnato alla propria auto incolume.