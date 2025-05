Solo per uno si è reso necessario il trasferimento in ospedale

La diffusione di uno spray al peperoncino ha causato un massiccio intervento dei soccorritori giovedì mattina in un’azienda nella zona industriale di Cortaccia, in Alto Adige

Bolzano – Il bilancio è di 14 feriti lievi, medicati sul posto, e un’unica persona trasportata in ospedale a Bolzano per accertamenti. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze, un medico d’urgenza e vari infermieri, come anche i Carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto. Il fatto è avvenuto, intorno alle 10:30 di giovedì, nella sede di una nota azienda di spedizioni. Secondo i primi accertamenti, un corriere esterno avrebbe avuto un’accesa discussione con un magazziniere della ditta, culminata nell’utilizzo, da parte del corriere, di uno spray al peperoncino di libera vendita. Il gesto, avvenuto all’interno degli uffici, ha causato la diffusione del gas irritante nell’aria, provocando fastidi agli occhi e alle vie respiratorie a circa quindici dipendenti presenti nei locali.

I sanitari del 118, prontamente intervenuti sul posto, hanno prestato le prime cure ai presenti. Uno dei dipendenti è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Cortaccia, che hanno provveduto a bonificare l’area e a ripristinare la normale qualità dell’aria nei locali aziendali. I Carabinieri di Egna, giunti sul posto, hanno accompagnato il corriere in caserma per le necessarie verifiche. Sono in corso l’acquisizione e l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza interno per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e valutare eventuali profili di responsabilità penale.

In breve

Trionfo ai David di Donatello edizione 2025 per il film “Vermiglio”. Una co-prodotto da Raicinema, che si aggiudica ben 7 statuette. Maura Delpero vince anche come miglior regista, prima donna a ricevere questo premio.

Avevano discusso a lungo. Poi dopo gli insulti, alle prime luci del mattino le fiamme. I carabinieri stanno ricostruendo quanto avvenuto a Cavedago dove mercoledì mattina un ragazzo di 27 anni è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato il fuoco alla casa della ex fidanzata e della madre. Prima il rogo alla legnaia, poi, entrato nell’appartamento, il giovane avrebbe dato fuoco al divano. La ragazza e la mamma sono riuscite a mettersi in salvo fuggendo all’esterno e allertando i soccorsi.

Bonifica di residuati bellici nei bacini idrici del Trentino. Nell’ultima settimana gli artificieri dell’Esercito e della Marina Militare hanno scandagliato il Lago di Garda al largo di Torbole, recuperando 8 ordigni di varie fatture e epoche diverse, che sono stati poi distrutti dal 2° reggimento genio guastatori – Brigata Alpina “Julia”. In particolare, sono state ritrovate quattro bombe a mano della 1^ Guerra mondiale, due bombe da fucile modello “Zeitzunder Grenade” e due Proietti d’artiglieria del Secondo conflitto.