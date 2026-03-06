Ministro Piantedosi al Senato risponde ad un’interrogazione di Durnwalder (Svp)

Autorizzati solo forestali, polizia locale e Protezione civile

NordEst – Lo spray antiorso non sarà disponibile per tutti. La conferma arriva dal ministro Piantedosi che ne motiva le limitazioni in aula. ”Non è possibile estendere, in via interpretativa, la facoltà di dotare, e di far portare durante il servizio, lo spray urticante in questione a personale diverso da quello tassativamente indicato”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, rispondendo al question time al Senato precisando che la richiesta ”potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti e valutazioni. La facoltà dei Corpi forestali della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina, anche noti come ‘spray anti-orso’ – ha spiegato Piantedosi – è stata normativamente estesa anche ai Corpi di polizia locale e alle strutture operative della Protezione civile operanti nelle citate Regione e Province autonome. L’effetto urticante e le caratteristiche tecniche in termini di quantità del composto chimico, di potenza e di velocità della gittata rendono lo spray anti-orso un’arma a tutti gli effetti”.