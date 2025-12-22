Due colpi di pistola contro un gruppo di ciclisti nel Veronese, nessun ferito

La denuncia della Sc Padovani, ‘un episodio scioccante’

NordEst – Due colpi di pistola contro un gruppo di ciclisti. E’ questa la denuncia presentata dalla Sc Padovani Polo Cherry Bank, i cui atleti sarebbero stati presi di mira sabato mattina da un automobilista, durante un allenamento in Val d’Adige. A quanto fa sapere la società in una nota, un’auto di colore scuro si è avvicinata ai ciclisti, suddivisi in due gruppi di sette, mentre procedevano lungo la strada statale 12 nei pressi di Dolcè, nel Veronese. A quel punto, il conducente avrebbe abbassato il finestrino ed esploso due colpi di pistola contro gli atleti, allontanandosi subito dopo.

La società fa sapere che l’episodio ha “scioccato atleti, staff e dirigenti” e che, una volta rientrati al quartier generale stabilito in questi giorni al Veronello Resort, hanno provveduto immediatamente a raccogliere le testimonianze e le immagini per poi presentare denuncia alle autorità. “Siamo sollevati che tutti i ragazzi siano sani e salvi”, commenta il presidente Galdino Peruzzo. “Si tratta di una vicenda terribile che ci auguriamo non si ripeta mai più: la strada è la palestra dei nostri ragazzi e, come società, abbiamo provveduto ad adottare tutte le misure del caso per farli pedalare in sicurezza.

Quanto è successo in Val d’Adige, peraltro – aggiunge -, non è l’unico episodio di aggressione da parte di automobilisti agli atleti della Padovani impegnati in allenamento in queste settimane. Va ricordato che anche nello scorso mese di settembre Marco Palomba era stato investito da un pirata della strada. E’ necessario sensibilizzare tutti coloro che si mettono al volante ad una cultura di maggiore rispetto”.