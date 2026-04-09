Spaccio eroina a Trento: dieci indagati. A Ortisei recuperano 20.000 euro dopo una truffa

Operazione antidroga nelle zone attigue a Piazza Dante ed al Palazzo della Regione. Truffa sventata a Ortiseei

Trento/Bolzano – La polizia ha dato esecuzione, a Trento, all’ordinanza di applicazione di 10 misure cautelari – nello specifico quella dell’obbligo di presentazione alla polizia – emesse dal gip su richiesta della procura di Trento nei confronti di altrettante persone, indagate per spaccio di stupefacenti. Le indagini svolte dalla Squadra mobile di Trento, durate oltre 6 mesi – comunica la Questura – hanno permesso di documentare numerosissimi episodi di cessione di eroina, soprattutto nelle zone attigue a Piazza Dante ed al Palazzo della Regione, avvenuti in orario pomeridiano disinvoltamente lungo la pubblica via al cospetto dei numerosi passanti ed utenti dei vicini uffici amministrativi. Nel corso delle attività d’indagine – prosegue la nota – tutti i soggetti sono stati denunciati, in alcuni casi in più occasioni. Sono stati sequestrati oltre 10 grammi di eroina e 5.385 euro, ritenuti profitto dello spaccio.

Truffa sventata ad Ortisei

I carabinieri della Stazione di Ortisei hanno recuperato l’intera somma sottratta a una coppia di settantenni, vittime di una complessa frode telematica. L’indagine è scattata lo scorso autunno, dopo che i coniugi, mentre si trovavano in vacanza all’estero, erano stati raggirati da finti operatori bancari. I truffatori, spacciandosi per addetti al servizio sicurezza, avevano convinto la donna gardense, che in quel momento si trovava in vacanza all’estero, a fornire i codici di accesso al conto corrente con il pretesto di bloccare un bonifico anomalo. Ottenute le credenziali, i malviventi avevano svuotato il deposito con un trasferimento di circa 20.000 euro.

Gli accertamenti dei militari hanno permesso di tracciare il flusso di denaro fino a un conto postale aperto ad Acerra, nel Napoletano, da un ventenne del posto, poco prima del furto. Grazie alla tempestività degli accertamenti e al conseguente sequestro preventivo, la Procura di Bolzano ha disposto il dissequestro della somma, restituendo i risparmi ai legittimi proprietari. L’Arma rinnova l’appello a non fornire mai credenziali bancarie o codici pin telefonicamente, ricordando che gli istituti di credito non richiedono tali dati attraverso canali non ufficiali.

In breve

Momenti concitati la scorsa notte nel centro storico di Bolzano per un uomo che si era arrampicato sulla chiesetta di San Giovanni. Il sudtirolese probabilmente stava cercando un riparo per la notte ed era finito sul tetto della sacrestia. Alcune tegole del tetto si sono rotte sotto il suo peso. Allertati da un passante, sul posto sono giunti con numerosi mezzi i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il custode della chiesetta ha aperto l’accesso al campanile e così l’uomo è stato fatto scendere in sicurezza in strada.