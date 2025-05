Gambiano di 29 anni arrestato nel Parco Cappuccini a Bolzano. In Val di Non serra in casa per la coltivazione e la lavorazione della marijuana

L’uomo, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di oltre 60 grammi di hashish, 14 pasticche di ecstasy “blu punisher” – note per i loro gravi effetti tossici – e 170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Operazione anche in Val di Non

Trento/Bolzano – Qualche giorno fa i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cles hanno raggiunto la casa con due unità cinofile della polizia locale di Trento e i carabinieri della stazione di Romeno. Già all’esterno dell’immobile, i cani antidroga Boti e Hyper si sono agitati per il forte odore di marijuana che si percepiva, ancor prima di entrare nell’appartamento. In un vano della casa è stata trovata una serra elettrica, riscaldata, ventilata e illuminata a giorno, munita di igrometro professionale, con all’interno una trentina di semi di marijuana in germogliazione, più 65 grammi di marijuana già pronta, con un bilancino digitale per pesarla. In un altro vano erano presenti un deumidificatore da 8 litri, semi femmina, un’altra tenda per coltivazione, con all’interno lampade costantemente accese e 8 piante invasate di marijuana, del peso totale, senza radici, di 1 chilo, più lampade di riserva. Nella soffitta, utilizzata come stanza per l’essiccazione delle sostanze vegetali, è stato trovato un armadio mobile in tessuto con dentro 6 piante di marijuana appese. Infine, in un contenitore di plastica, erano presenti altri 200 grammi circa di infiorescenze, frutto della lavorazione della sostanza vegetale, essiccata con l’utilizzo di lampade specifiche. L’uomo è stato denunciato.

Fermato spacciatore a Bolzano

Durante un’operazione antidroga nel centro storico di Bolzano, la Squadra mobile ha arrestato un cittadino gambiano di 29 anni, colto in flagrante mentre cedeva droga a due studenti universitari nel Parco Cappuccini. L’uomo, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di oltre 60 grammi di hashish, 14 pasticche di ecstasy “blu punisher” – note per i loro gravi effetti tossici – e 170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Accompagnato in Questura e identificato, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il questore Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno, l’espulsione e l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale. “Lo spaccio di droga alimenta degrado, microcriminalità e minaccia l’ordine pubblico – ha dichiarato il Questore Sartori -. Per questo la lotta al traffico di stupefacenti resta una priorità per le Forze di Polizia”.