SP239 diramazione Prade, divieto di transito per lavori in zona “bivio Prade”, cantieri anche a Calaita
Attenzione al nuovo cantiere per la sistemazione del tratto stradale in zona Prade (bivio) che durerà circa 30 giorni dal 27 aprile 2026, deviazione su altre strade locali. In questo periodo cantieri previsti anche sulla strada verso il Lago Calaita
Primiero/Vanoi (Trento) – Il Servizio Gestione strade della Provincia di Trento ha esposto giovedì la cartellonistica stradale che ufficializza l’inizio dei lavori lungo la sp239 in zona Prade, per sistemazione del tratto stradale, da lunedì 27 aprile. Come si legge anche sul portale Viaggiare in Trentino e nell’ordinanza PAT: “SP239 dir del Lago di Calaita diramazione Prade, divieto di transito causa lavori nel comune di Canal San Bovo, in entrambe le direzioni dalle 00:00 del 27/04/2026 con deviazioni su SP239“.
Chiusure per lavori anche in zona Lago di Calaita, con divieto di transito causa lavori presso Malga Doch, nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in entrambe le direzioni dalle 00:00 del 27/04/2026 fino alle 23:59 del 12/06/2026 esclusi sabato e festivi. Istituzione di un senso unico alternato. Valido dalle 00:00 alle 24:00, nei giorni di domenica, sabato