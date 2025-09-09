Truffa da 20 milioni, rintracciato private banker altoatesino

Le vittime sono undici altoatesini facoltosi

NordEst – E’ stato rintracciato dagli inquirenti in Italia il banker sospettato di una truffa milionaria ai danni di undici altoatesini facoltosi. Lo comunica la Procura di Bolzano. L’uomo, avrebbe sottratto circa 20 milioni di euro. Il bolzanino è indagato per truffa continuata aggravata dall’aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità ai suoi clienti e per furto ai danni dell’Istituto di credito pluriaggravato dal mezzo fraudolento per aver operato mediante l’utilizzo di moduli firmati in bianco e firme apocrife e aggravato dall’abuso di prestazione d’opera; nonché per attività di intermediazione finanziaria abusiva.

L’indagato – informa la Procura – svolgeva dal 22 marzo 2010 le mansioni di “private banker” della filiale di Bolzano di un Istituto bancario nazionale e, al momento del suo pensionamento avvenuto il 31 dicembre 2024, sono emerse “una serie di irregolarità con cui gestiva il suo portafoglio clienti”. In particolare, avrebbe fornito false informazioni ai suoi clienti sull’andamento del loro portafoglio tramite rendicontazioni artefatte e attestanti controvalori patrimoniali di entità ben superiore a quelli effettivamente annotati sui sistemi della Banca e detenuti dai clienti.

Secondo gli inquirenti, “le condotte distrattive messe in atto, per lo meno dall’ aprile 2015 al dicembre 2024, abusando della fiducia riposta dalle persone offese (allo stato in numero di undici iscritte come tali, e tutte residenti nella nostra provincia) nell’operato del banker sarebbero state compiute attraverso l’utilizzo di moduli firmati in bianco da loro stessi clienti o, in alcuni casi, attraverso l’apposizione di firme risultate non conformi allo specimen di firma degli stessi”. L’indagato è stato rintracciato sul territorio nazionale, e nei suoi confronti è stata eseguita una perquisizione domiciliare e personale, con il sequestro anche di cellulari e computer, dei quali è in corso l’analisi. Sono stati disposti numerosi accertamenti bancari per quantificare esattamente il danno subito dalle singole persone offese.

In breve

La Südtiroler Volkspartei ha venduto la sua storica sede in via Brennero a Bolzano a Hans Krapf, imprenditore e patron della Duka, che produce box doccia. Lo riferisce Rai Südtirol. Il partito di raccolta dei sudtirolesi con questa operazione dovrebbe aver estinto i suoi debiti che in un primo momento ammontavano a oltre 5 milioni di euro e ultimamente erano scesi a 1,3 milioni. La Volkspartei negli ultimi anni si era imposta una rigidissima spending review, vendendo immobili e riducendo il personale. Come annuncia Krapf all’emittente, la Svp resterà per almeno 6 anni in affitto negli uffici di 400 metri quadri.