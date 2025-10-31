Sorpresi a scambiarsi un chilo di hashish, arrestati in Trentino. Operazioen antidroga anche a Feltre

Due importanti operazioni in Trentino e nel Bellunese, da parte dei Carabinieri

Trento – Nell’ambito dell’ordinaria attività di contrasto ai furti e allo spaccio di stupefacenti, i Carabinieri dell’ Aliquota Radiomobile coadiuvati dall’ Aliquota Operativa hanno arrestato in flagranza di reato tre uomini di cui uno di origini straniere, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo comunica una nota dell’Arma. Gli uomini, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, nella serata di giovedì, si sono incontrati in un parcheggio di un centro commerciale di Ville D’ Anaunia, e sono stati sorpresi durante lo scambio di circa un chilo di hashish.

Subito bloccati, sono stati trasportati in caserma e si è estesa la perquisizione anche ai veicoli e alle abitazioni nelle loro disponibilità, sia in Val di Sole che nel circondario di Trento. Nel corso dell’attività, con l’ausilio di personale della Stazione Carabinieri di Trento e grazie alla collaborazione dell’ unità cinofila della polizia locale del capoluogo, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre mezzo chilo di hashish, circa 56 grammi di cocaina suddivisa in dosi, soldi di vario taglio, nonché materiale esplodente di vario tipo. I panetti di hashish, in modo singolare, erano stati confezionati utilizzando etichette riportanti il logo griffato di ”Louis Vuitton”, come per certificarne l’assoluta qualità. La cocaina e parte dell’hashish, erano stati nascosti in modo ingegnoso utilizzando brillanti escamotage, ma il fiuto di Boti, cane antidroga della polizia locale di Trento, si è dimostrato impeccabile. Gli arrestati, trasferiti in carcere, sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa del processo per direttissima.

In breve

Trento, sono state ammesse tutte le richieste di costituzione a parte civile nel secondo troncone del processo Perfido, che si sta svolgendo nell’aula della Corte d’Assise. Nella prima fase il processo aveva sancito l’infiltrazione mafiosa di tipo ‘ndranghetista nel settore del porfido in Trentino. Imputati, nel secondo filone, di fronte alla giudice Elsa Vesco, 15 “colletti bianchi”. Le richieste di costituzione a parte civile sono state presentate dalla Cgil, Cisl, cooperativa AltroTrentino, Hu Xupai, Provincia di Trento, Comune di Lona Lases e presidenza del Consiglio dei ministri con Ministero della difesa e Ministero dell’interno.

Bolzano, spara con una scacciacani in piazza, denunciato. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Bolzano hanno denunciato un 28enne di origine straniera, residente sul Renon, ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. I militari sono intervenuti, la scorsa notte, sulla base di una segnalazione alla centrale operativa secondo cui una persona armata stava esplodendo colpi d’arma da fuoco in piazzetta del Bersaglio. Hanno rintracciato l’uomo che, alla vista della pattuglia, ha cercato di nascondere una pistola scacciacani priva del tappo rosso.

Belluno, a Feltre arrestato un 25enne mentre spacciava droga a un minorenne. Sequestrati 400 grammi di marijuana, 250 grammi di hashish, soldi in contanti e materiale per il confezionamento della droga. ’arresto in flagranza di reato è stato l’esito di una vasta operazione per il contrasto dello spaccio di stupefacenti, portata avanti da tempo dai carabinieri e mirata a reprimere, soprattutto, il consumo di doghe tra i giovani frequentatori della movida cittadina, anche minorenni, nei consueti luoghi di ritrovo e presso i principali locali pubblici di Feltre.

Verona, le squadre di soccorso che stanno cercando un 76enne disperso sul Monte Baldo chiedono l’aiuto di un conoscitore o studioso delle costruzioni della Grande Guerra concentrate nel territorio di Ferrara di Monte Baldo (Verona). L’uomo, esperto camminatore appassionato dei manufatti militari, aveva detto di voler tornare a cercare una galleria o una trincea del reticolo militare scavato nella zona. La scomparsa è stata segnalata da un amico lo scorso 19 ottobre.