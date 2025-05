L’Alto Adige ha la più bassa percentuale di povertà in Italia

Povertà, in Trentino la situazione migliora, ma pesano le paghe basse e il costo della casa. Conferenza d’informazione. Quota A dell’Assegno unico erogata a 9126 famiglie.

Trento – Sono più a rischio quelle famiglie in cui il principale percettore di reddito è una donna, in cui il principale percettore di reddito è uno straniero, ha basso titolo di studio o è una persona disoccupata. Questa è la foto della povertà in Trentino, dove – secondo l’Ispat (Istituto di statistica della provincia di Trento) – il fenomeno riguarda il 6,9% della popolazione, circa 36 mila persone. Meglio fa l’Alto Adige dove solo il 5,9% fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Numeri virtuosi rispetto al resto d’italia.

Povertà: approfondimenti su politiche sociali, lavoro, famiglia, immigrazione e povertà educative

Numeri che sono stati presentati alla conferenza di informazione del Consiglio provinciale richiesta dalle minoranze. Dietro le percentuali però ci sono le persone. Soprattutto ci sono le famiglie. Più di 18 mila quelle in difficoltà in provincia. Stefani Scherer, docente di Sociologià all’università di Trento, punta il dito anche contro gli squilibri di genere. Inflazione e spese impreviste possono mettere in difficoltà anche le famiglie con redditi più alti. In Trentino una su 5 ha fatto fatica a pagare bollette, affitti e mutui.

Il mercato del lavoro: in Trentino tasso di inattività delle donne del 32,3%

Stefania Terlizzi, dirigente generale dell’Agenzia del lavoro della Provincia di Trento, ha parlato del fenomeno della povertà dal punto di vista lavorativo. Lavorare non è sempre sufficiente per non essere poveri, ha ricordato. In Trentino il part-time incide per il 38,6% sulle donne, contro il 5,3% dei maschi, mentre il tasso di inattività è molto alto delle donne, il 32,3% contro il 21,8% degli uomini. Gli indicatori colpiscono il genere femminile, ha chiarito. Il tema part-time produce un rischio scivolamento nella povertà e fenomeni di segregazione (orizzontale e verticale). Esiste un differenziale di circa 11 punti percentuale tra le donne che lavorano che hanno e quelle che non hanno figli. Ciò, ha spiegato Terlizzi, influisce sul gender pay gap. Durata dei contratti: anche in Trentino si conferma che il lavoro a tempo determinato non è uno strumento di entrata nel mercato, ma resta legato a una situazione di precarietà che si protrae nel tempo. Al crescere delle competenze crescono la retribuzione e l’occupazione stabile, ha specificato: avere oggi nella popolazione trentina una caratterizzazione preponderante verso l’istruzione secondaria (il 52,5%) incide in questo senso. Infine ha proposto il quadro osservato ai centri per l’impiego: rispetto al programma GOL si può dire che su 20.000 utenti profilati ben l’11,3% ha una problematica di tipo sociale; si tratta di donne, stranieri e over 30, vivono in nuclei con reddito inferiore a 1.500 euro, il 7,5% ha condizioni di debito finanziario grave o insolvenza, ⅗ sono persone fragili che non hanno una rete di sostegno familiare.



D’Urso: garantire equità di accesso, presa in carico ed erogazione



Antonio D’Urso, dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia di Trento, ha parlato di una situazione particolare del Dipartimento di avere da una parte l’obiettivo della famiglia sotto il profilo sociale e dall’altro sotto il profilo sanitario un approccio riferito alla persona. Sotto il profilo sociale, ha detto, si è cercato di sviluppare la prevenzione, bisogna approcciare e migliorare il sistema di welfare trentino, lottare per avere strumenti importanti di contrasto alla povertà educativa. Sotto il profilo sanitario l’approccio è individuale. Il dirigente ha citato l’articolo 32 della Costituzione e parlato di un diritto alla salute agito: perché lo sia bisogna garantire equità di accesso, presa in carico ed erogazione. Il servizio sanitario deve perciò essere più capillare sul territorio, più vicino ai bisogni delle persone e più in grado di intercettare i bisogni. D’Urso ha fatto riferimento ai fondi Pnrr e al Dm 77 e si è augurato che il nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale consenta un avvicinamento delle persone nei confronti dei servizi, a partire dalla medicina generale, per arrivare a livelli di cura sempre più complessi. Siamo in piena sintonia con un welfare sanitario vicino alle persone, ha affermato ancora.



La povertà come condizione multidimensionale, le misure adottate



Miriana Detti, dirigente generale dell’Agenzia per la coesione sociale della provincia di Trento, ha affermato che il Trentino ha una lunga esperienza nel settore della promozione del benessere familiare con la legge 1 del 2011. Tra i pilastri fondamentali ha collocato la centralità delle politiche per la famiglia. Le politiche dell’Agenzia, ha spiegato, sono volte a supportare il benessere familiare e a prevenire lo scivolamento delle famiglie verso situazioni di povertà. Ha ricordato, tra le misure economiche adottate, la dote finanziaria per l’indipendenza dei giovani e contributo alla nascita dei figli, il contributo per famiglie numerose, il voucher sportivo, quello culturale, l’Euregio Family Pass. Importanti le misure di conciliazione vita-lavoro (contributi agli enti che organizzano soggiorni estivi e buoni di servizio Fse), ha detto, e ha proposto una disamina dei distretti famiglia (20, con oltre 1.100 organizzazioni aderenti) e del welfare territoriale. Tra le misure ha inserito le certificazioni per il benessere e l’inclusione (Family in Trentino con 338 organizzazioni certificate, Family Audit con 216 organizzazioni certificate con sede legale in Trentino e 438 a livello nazionale, il Marchio Open). Infine le politiche giovanili (con il Scup) e per le pari opportunità.



Le riforme necessarie, da quella dell’Aup a quella di Icef e politiche per la casa



Walter Viola, dirigente generale dell’Umst Resilienza abitativa, sostenibilità e assegno della provincia di Trento, ha approfondito la prospettiva della riforma dell’Aup (quota A), la questione riferita all’Icef e quella delle politiche per la casa. C’è una forte volontà di arrivare a una riforma della quota A di sostegno al reddito dando un forte impulso all’attivazione del lavoro, ha spiegato, si spingerà molto di più su questo aspetto tenendo conto che il cammino è abbastanza difficile perché ha visto uno scenario mutato negli ultimi tempi. Rivedere la misura e renderla più efficace è lo scopo principale della revisione su cui si sta lavorando, ha spiegato. L’Icef: ha avuto una storia molto importante, nel tempo è passato da strumento generale di valutazione e misurazione della situazione economica e patrimoniale a strumento delle singole politiche. Ci sono circa 36 Icef, uno per ogni politica, con tutti i disallineamenti che ciò comporta: lo strumento va rivisto nella sua struttura perché nell’attribuzione del valore dell’indicatore attualmente il patrimonio pesa solo il 4,4% mentre la situazione reddituale copre il restante 95,6%. Si rende necessaria una rivisitazione che muova verso la semplificazione, una maggiore equità e che riporti l’indicatore a strumento della misurazione economica complessiva. Si sta ragionando nel senso di una semplificazione riportando a 4 settori, ha riassunto. Politiche per la casa: in Trentino ci sono 387.401 abitazioni, 60,8% occupate, 39,2% non occupate da dimoranti abituali (molto alta l’incidenza delle seconde case); il 74,8% delle famiglie ha abitazione di proprietà, il 16,5% è in affitto e l’8,1% in usufrutto/uso gratuito. Il mercato delle locazioni in Trentino è del 16% con delle grandi differenze sui diversi territori; nella fascia giovane tra i 18 e i 39 anni il 36,4% delle famiglie è in affitto e il 47,5% ha abitazione di proprietà. Il 24,9% delle famiglie sta pagando un mutuo per acquisto o ristrutturazione della prima casa. L’obiettivo che Viola ha tracciato per il medio-lungo periodo è il diritto alla casa accessibile a tutta la popolazione. Tra le linee di indirizzo ha posto l’incremento dell’offerta abitativa per la fascia debole della popolazione, il favorire una risposta all’emergente bisogno della fascia grigia della popolazione, misure destinate a giovani, risanamento di immobili esistenti, zone svantaggiate. Tra i concetti innovativi ha proposto Riurb e Rival.



La povertà educativa, le disparità e le strategie a contrasto



Giuseppe Rizza, sovrintendente scolastico provinciale, ha proposto una disamina articolata su sfondo, ambiti di azione e sfide. Negli ultimi anni si sono registrate azioni di rafforzamento della Pat in termini di benessere dei ragazzi e sulla comunità educante, ha ricordato, a caratterizzare il territorio permane una forte correlazione tra lo status socio-economico e le performance scolastiche. Si registra una disparità tra i centri e le zone periferiche o non urbane, ha spiegato Rizza, e c’è un preoccupante divario di genere. Ancora: si assiste a una crescita importante del numero di studenti e studentesse con disabilità (4%) e Dsa (6%), in prevalenza maschi con picchi nella formazione professionale. Gli studenti stranieri rappresentano il 12,4%, affrontano maggiori fragilità e hanno esiti mediamente più bassi. Gli ambiti d’azione su cui si agisce: misure di supporto economico per l’accesso all’istruzione, dispositivi di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, modelli di educazione inclusiva e interculturale, strategie di contrasto al divario digitale, plurilinguismo come competenza chiave e strumento di mobilità sociale, scuole aperte. Ancora: reti territoriali, formazione dei docenti come leva strategica. Le sfide pro futuro: restano una disomogeneità di tipo territoriale nell’implementazione, una persistenza di un effetto significativo dello status socioeconomico sulle traiettorie educative, sebbene attenuato rispetto al contesto nazionale. C’è una crescente incidenza di problematiche psicosociali complesse che richiedono nuove competenze professionali; bisogna continuare a valorizzare la formazione professionale come percorso di qualità e non residuale. Tra le azioni in corso ha collocato l’implementazione sistematica di un approccio curricolare basato sulle competenze trasversali, l’integrazione dell’educazione socio-emotiva nel curricolo formale, la maggiore collaborazione tra settore economico, istituzioni e scuola, la transizione verso modelli valutativi formativi e processuali e la valorizzazione di modelli formativi flessibili, modulari e personalizzabili.



Solidarietà per combattere la povertà economica, politica e sociale



Federica Sartori, dirigente del Servizio politiche sociali della provincia di Trento, ha detto che parlare di povertà significa non parlare solo di povertà economica, ma cercare di lavorare sulla povertà già manifesta e sui fattori di rischio. Ha citato l’articolo 2 della Costituzione che parla di solidarietà economica, politica e sociale: sono queste tre le dimensioni che caratterizzano la povertà e la solidarietà è la via indicata per la soluzione. La povertà è anche di accesso alle opportunità e di scelta, privazione continua e cronica di risorse, capacità, scelte, sicurezza e potere, ha ricordato. Un sistema di welfare cerca di far in modo che le persone e i nuclei scivolino sempre meno nella povertà, protegge chi vive la povertà, si connette con le politiche per la casa, educative, scolastiche, per il tempo libero e abilita, non assiste solamente. Questi i principi che un sistema di servizi sociali pubblico ha di per sé, ha affermato, affrontare il tema con la consapevolezza che oltre il sociale ci sono mondi che lo fanno assieme a noi crea forza. Ha citato la lp 13 e ricordato come la Pat affronta il tema, con interventi monetari (Aup quota A e l’intervento straordinario), a sostegno della persona, della genitorialità, della comunità.



Contrasto alla povertà: il percorso di accompagnamento



Elisa Rizzi, responsabile del Servizio socio-assistenziale della Comunità della Valle di Cembra, ha parlato del percorso di accompagnamento che le persone intraprendono quando hanno accesso al servizio sociale. Ha ricordato come sia importante che l’assistente sociale non attui solo pratiche, ma lavori per costruire un percorso verso l’autonomia. Una prima fase di valutazione che consente di connettere le risorse con i bisogni, che faccia sì che il sostegno economico non sia una goccia nel deserto. Importante insomma non dare solo un aiuto estemporaneo, ma costruire un percorso di uscita dalla fragilità che valorizzi le competenze e costruisca contatti con la comunità. La povertà non è solo economica, ma anche relazionale, di legami, ha spiegato Rizzi, questa aumenta esponenzialmente in contesti isolati e si combatte con servizi di conciliazione reali ed efficaci. Importante è il lavoro di rete e di comunità; importantissimo è saper analizzare il territorio e saper incidere, ha dichiarato. Ha quindi portato l’esempio dell’Emporio solidale, non solo un supermercato per chi ha difficoltà economiche, ma anche luogo di incontro, conoscenza e incontro tra le risorse, e la consegna di pacchi viveri (un’occasione di ascolto e costruzione di relazione e fiducia). Ha infine introdotto il concetto di “comunità generativa”.



Comune di Trento, le politiche: dagli spazi per crescere all’ostello per lavoratori



Sabrina Redolfi, dirigente del Servizio welfare e coesione sociale del Comune di Trento, ha tracciato un quadro delle politiche del Comune di Trento. Ha citato in questo senso l’Intervento economico straordinario: dal 2019 al 2024 in termini di numero di domande valutate (234 nel 2019 e 254 nel 2024) e interventi concessi (224 nel 2019, 252 nel 2024) il numero non è variato di molto, ma è variato tantissimo l’importo. Dal 2021 in poi il 92% della somma erogata fa riferimento a spese relative all’abitazione: si incontrano persone che sono in difficoltà nel pagare le bollette e pagare gli affitti. Povertà relazionale, isolamento e solitudine: aumentano le famiglie unipersonali (43% delle famiglie) e aumentano gli anziani, in futuro ci sarà il problema del sostegno agli anziani e del venir meno della rete familiare di sostegno. Il Comune, ha spiegato Redolfi, lavora per creare nei quartieri spazi di comunità multidisciplinari dove le persone si sentono accolte, per creare interventi diffusi, flessibili, multidisciplinari in luoghi non connotati. Povertà educativa: si cerca di intercettare quelle dei ragazzi e quelle dei genitori, lavorando nelle prime fasce di età dei bambini, anche sullo 0-3 (con spazi per crescere nei parchi, a scuola). Povertà abitativa: gli sfratti sul mercato privato hanno visto un’impennata dal 2021 in poi soprattutto per finita locazione (da 5 nel 2019 a 17 nel 2024). Il Comune, ha ricordato, lavora a un progetto di ostello per i lavoratori sulla ex Bellesini: stanze per i lavoratori precari con affitti molto bassi, sui progetti di accoglienza. Povertà educative e competenze lavorative: attivi i laboratori per i requisiti lavorativi e i centri del fare e gli interventi 3.3.D. Povertà estrema: il dato dei senza fissa dimora è in crescita (dal 2018 con 120 persone al 2024 con 323): il Comune finanzia dormitori notturni (nel 2025 35 posti permanenti + 24 per il periodo invernale) per richiedenti protezione internazionale in attesa di inserimento nei percorsi ministeriali.

La Consulta delle politiche sociali: il problema casa è generale



Paolo Tonelli, presidente della Consulta delle politiche sociali, ha detto che le povertà materiali spessissimo si trascinano parte delle altre povertà. L’attenzione al reddito delle famiglie e alla loro capacità di spese è un elemento sempre più importante, ha dichiarato. Ha portato ad esempio la media degli affitti a Riva del Garda 1.200 euro al mese, a fronte di redditi medi di 1.400 euro al mese: a quale tipo di vita una persona può aspirare? Si registra una multiproblematicità e l’aumento del disagio, ha raccontato Tonelli, il dato dice che le persone che si presentano alle cooperative e agli enti sul territorio presentano sempre di più problematiche sempre più articolate e difficili da affrontare che richiedono anche professionalità più elevate di quelle – già alte – che ci sono. Ha parlato del problema della casa: non è solo generale, ma riguarda quasi tutti gli interventi. Anche da un punto di vista dei costi dell’ente pubblico la situazione è complessa, ha detto. Se non c’è una casa anche le coppie che si stanno per separare non possono farlo, ha ricordato, con conseguenze disastrose anche a livello sociale. Tonelli ha posto l’accento sui diritti dei bambini, di avere i genitori, di avere un’educazione: l’ente pubblico deve affinare le capacità di spesa anche in una realizzazione della necessità della relazione con il privato sociale, della relazione tra entità diverse. Difficilissimo da attuare sui territori: serve un progetto organico pubblico e privato sui singoli territori, di messa attorno a un tavolo delle realtà che agiscono sul profilo sociale. Ciò comporterebbe una diminuzione dell’incremento della spesa che sarà necessario nei prossimi anni, ha detto Tonelli. Se c’è un bisogno bisogna dare risposta, ha proseguito, ma bisogna anche cercare di fare prevenzione: tutta la politica deve essere politica sociale e pensare al fallout sociale degli investimenti.



Caritas: l’attività in mensa, negli empori solidali, in carcere, per l’accoglienza



Fabio Chiari, referente della Caritas di Trento, ha sottolineato la visione necessaria nell’approccio della povertà, legata certo agli aspetti sociali e strutturali, ma anche a quelli simbolico relazionali, di attenzione alla discriminazione, alterizzazione e micro-aggressioni verbali. Ha parlato dell’esperienza di Caritas a partire dal negozio Altr’uso di Trento (39.134 capi venduti nel 2024, anche a studenti universitari) per continuare con la Mensa della provvidenza (ha accolto mediamente 180 persone a Trento e 45 a Rovereto con rispettivamente 250 e 160 volontari), con i servizi in carcere (48 ingressi nel 2024 con 453 detenuti aiutati), con gli empori solidali (a Cristo Re, Pergine, Valle dei Laghi e in apertura in Val di Cembra e Riva-Arco). Ancora: il magazzino mobili e il mercatino delle pulci di Rovereto, l’accoglienza delle persone provenienti dall’Ucraina (52 ospitate in 15 alloggi delle canoniche dismesse nel 2024), l’accompagnamento di chi esce dai percorsi di Psichiatria, il fondo “inFondo speranza” (139.670 euro erogati nel 2024, andati tutti a coprire spese di utenze e affitti), “Premurosi nell’ospitalità” (accolti 98 pazienti con i loro famigliari nel 2024). Chiari ha sottolineato il problema relazionale e della solitudine (in città) e ha indicato come ruolo del terzo settore quello della sussidiarietà, non della sostituzione dell’ente pubblico.



Trentino Solidale: da 5 a 838 volontari



Giorgio Casagranda, presidente del Centro servizi volontariato del Trentino, presidente di Trentino Solidale, ha citato i numeri di quest’ultima realtà: 702 volontari-soci, 109 volontari-lavoratori di pubblica utilità, 27 volontari-studenti in alternanza scuola-lavoro. Complessivamente nel 2024 hanno operato per l’associazione 838 persone che hanno donato 191.613 ore di lavoro alla comunità e portato cibo a 2.300 famiglie in Trentino. Una realtà che è nata nel 2010 dal lavoro di 5 volontari che ora conta oltre 330 punti di raccolta. Ha citato l’evoluzione della normativa della lotta allo spreco, a partire dalla legge del 2003 “del buon samaritano” e dalla legge 10 del 2017. I progetti non finiscono qui, ha detto: ha citato in questo senso il progetto “Trentino Solidale va a scuola” fatto per spiegare ai ragazzi che non bisogna sprecare (nel mondo il 57% del cibo buttato lo buttano le famiglie, bisogna andare nelle scuole e fare dei ragazzi degli ambasciatori di cultura). Ha parlato infine del progetto di recupero volto ad allungare la vita delle cose “Dono Trentino”.



Comunità accoglienti: la proposta di un tavolo permanente



Claudio Bassetti, presidente della Federazione regionale del Trentino-Alto Adige Südtirol del Coordinamento nazionale comunità accoglienti (Cnca), ha dichiarato che il problema è multifattoriale, non è facile trovare soluzioni. Noi 20 Comunità accoglienti in regione lavoriamo quotidianamente a contatto con la povertà assoluta ma anche con quella meno visibile e rilevabile. Si costruisce così cultura dell’accoglienza, della solidarietà, dei diritti. Si abbattono i muri dell’indifferenza. Povertà minorile e povertà educativa sono due aspetti che ci stanno molto a cuore. L’ascensore sociale si è bloccato, ha detto, ed è grave. L’abbandono scolastico è rilevante (8,2% dato 2023), così come il dato del 32% di studenti con competenze alfabetiche inadeguate. Parliamo di carcere, l’istituzione dove confluiscono tanti poveri. E parliamo di gioco d’azzardo, fenomeno che genera povertà: il movimento vale circa un decimo dell’intera manovra finanziaria della Provincia. Molti minori sono attratti da questa deriva. Invitiamo al tavolo permanente che intendiamo animare su questi temi, le istituzioni, l’Università, tutti i soggetti che lavorano nel sociale.

Come sarà la povertà del futuro?

L’intervento di Roberto Poli, professore ordinario di Logica e filosofia della scienza dell’Università di Trento, ha concluso la Conferenza d’informazione con una riflessione sulla povertà di domani: come cambierà? E come possiamo provare a prepararci per le forme di povertà che arriveranno? ha chiesto il professore. Ha proposto un esempio: come saranno i settantenni tra 40 anni? Non saranno certo uguali a quelli di oggi, che sono diversi da quelli di 40 anni fa. Un discorso che si può estendere a tutte le dimensioni toccate: ad esempio al rapporto povertà-lavoro, dove ci sarà un problema di competenze. I giovani della generazione alpha presentano tratti psicologici diversi da quelli delle generazioni che li hanno preceduti: ci saranno effetti psicologici e comportamentali molto diversi. Domani il mondo sarà diverso e come istituzioni e organizzazioni abbiamo la responsabilità, oltre a gestire i problemi di oggi, di prepararci ai cambiamenti che sono in maturazione. Aprire gli occhi, usare metodi adeguati, lavorare per farsi trovare pronti, ha sintetizzato Poli. Non tanto sapere cosa succederà, ha precisato, ma essere pronti ai diversi modi in cui le cose possono cambiare. Una delle cause importanti della povertà è una mancanza di flessibilità, una certa rigidità. Quando e dove nasce la capacità delle persone di essere flessibili ed adattarsi ai contesti? In età pre-scolare, ha ricordato, perciò gli asili sono importanti per i ragazzi. Sulla povertà educativa: l’Unesco ha lanciato l’idea della future leadership, dell’alfabetizzazione ai futuri: alfabetizzazione è uno strumento di libertà, significa mettere le persone in grado di raccogliere le informazioni quando vogliono farlo. Significa dare a tutti un minimo di intuizione e comprensione della direzione in cui muovono le cose: una forma di cittadinanza attiva, una scelta fatta perché le decisioni che andranno prese nel futuro saranno molto importanti. Raccogliere dati sugli individui e sui gruppi a cui appartengono è critico perché molte decisioni dipendono da come queste realtà interagiscono tra loro, ha aggiunto Poli. Infine il tema della natura del welfare: quello europeo dipende da tre temi, famiglie stabili, un unico portatore di reddito e interventi ex post. Si è però entrati in una fase di sperimentazione dell’idea di famiglia: può piacere o no, ma se si vogliono fare politiche affettive bisogna partire dal comportamento delle persone. Per fortuna ci sono più donne al lavoro e dove ciò non accade il pericolo di povertà diventa più esplicito: servono politiche che tengano le donne nel mondo del lavoro. Una politica fatta di rincorsa a un problema è costosa e poco efficiente, l’ideale sarebbe riuscire a costruire una politica anticipante che metta in grado di gestire i problemi prima che esplodano. Bisogna per il professor Poli interrogarsi sui cambiamenti, capirli ci consente di prepararci al futuro.



Al termine dei lavori Paolo Zanella (Pd) ha sottolineato alcuni spunti della giornata. A partire dal rilievo sulla capacità di lungimiranza della politica. Zanella ha parlato del fenomeno della povertà come un fenomeno che ha una tale magnitudo per chi la vive (per fortuna una minoranza) che la politica dovrebbe farsene carico. Sull’emergenza abitativa: forse la più impattante oggi sulle condizioni di vita delle persone. Finanziare case a fondo perduto senza Icef non si può considerare un intervento a contrasto della povertà, ha affermato. Ha citato l’intervento di D’Urso: il numero di persone in Trentino che rinunciano alle cure è più basso che in Italia, ma chissà dove si arriverà. I richiedenti protezione internazionale sono persone povere che lavorano e non sanno dove vivere, di ciò si farà carico il Comune, anche se il tema dovrebbe essere provinciale, ha affermato.





In breve

Petizione sulla Campana dei Caduti di Rovereto