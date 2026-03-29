L’Orchestra della Speranza onlus in concerto

I proventi della serata saranno devoluti in all’Associazione La Formica e Laboratorio Sociale di Primiero

Primiero (Trento) – Sinfonie della Solidarietà atto secondo con l’Orchestra della Speranza onlus in concerto, diretta dal maestro Luis Lanzarini, docente al Conservatorio di Castelfranco Veneto, al’Auditorium di Primiero. L’Orchestra della Speranza nasce nel 2012 come associazione onlus con lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi in favore di enti/associazioni bisognose. E’ composta da oltre 30 elementi che partecipano a titolo completamente gratuito.

Il concerto è uno show con musica e brani che spaziano dal pop al rock, dalle arie d’opera alla musica leggera, integra la proiezione in multivisione che accompagna tutte le esecuzioni attraverso immagini e luci che creano un forte coinvolgimento del pubblico, toccando i temi sociali che accompagnano il momento. La serata di Primiero vedrà la partecipazione anche della locale Scuola musicale.

Ingresso ad offerta libera e consapevole. I proventi della serata saranno devoluti in all’Associazione La Formica e Laboratorio Sociale di Primiero. Auditorium Intercomunale, sabato 11 aprile, ore 21.00. L’evento è organizzato con il supporto di Enti ed associazioni del territorio.