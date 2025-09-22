Sole 24ore, è Trento la regina dello sport

Indice di Sportività 2025, Bolzano si ferma in 12/a posizione, ma non è da trascurare un doppio primato, nel tennis, grazie all’effetto Sinner e negli sport invernali in Alto Adige

Trento/Bolzano – Trento torna a vincere l’Indice di Sportività 2025, realizzato dalla divisione Sport di Pts e pubblicato dal Sole 24 Ore di lunedì 22 settembre nell’ambito del progetto Qualità della Vita, davanti a Firenze, medaglia d’argento, e Milano che per la prima volta in 19 anni arriva sul podio di questa indagine. Bolzano non va oltre la dodicesima posizione. L’indice misura la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale attraverso 32 indicatori articolati in quattro macrocategorie: Sport individuali; Sport di squadra; Struttura sportiva; Sport e società.

Ed è uno dei 90 indicatori dell’indagine annuale del Sole 24 Ore sul benessere nei territori italiani. La leadership di Trento è consolidata e riflette un sistema sportivo territoriale caratterizzato da una radicata rete di impianti e società sportive, ma anche relazioni solide tra sport e tessuto sociale. Anche per questo la provincia tridentina ha vinto otto medaglie d’oro su un totale di 19 edizioni dell’Indice di Sportività. Quest’anno si piazza al primo posto in due famiglie di indicatori: Sport individuali, dove è seconda per società e risultati nell’atletica e terza nel ciclismo, e Sport e società, dove guadagna il podio nell’indicatore Sport e bambini (2/o posto) e nello Sport femminile (3/oposto). Non è tutto: Trento è al secondo posto per Struttura sportiva.

Tra gli altri primati figurano quello di Cremona, prima nella categoria degli Sport di squadra, e Rimini, in testa per Struttura sportiva. Ultima classificata è la provincia del Sud Sardegna, preceduta da territori del Sud e delle Isole e da Lodi (90/o posto), ultima del Nord. Al di là del primato di Trento, va registrata una performance in particolare: quella di Milano che è stata protagonista di una scalata progressiva della classifica. Si era piazzata ottava nel 2022, quinta sia nel 2023 che nel 2024.

Il podio

Il primato di Trento riflette un sistema sportivo territoriale caratterizzato da una radicata rete di impianti e società sportive, diffuse relazioni fra sport, economia e realtà sociale, cui si aggiungono ottimi risultati dei suoi atleti. Nelle 32 classifiche specifiche, la provincia conquista nove podi (pur senza primi posti) e altri sei piazzamenti in top ten. Alle spalle del territorio alpino arriva Firenze, reduce da due quarti posti consecutivi: un risultato dovuto soprattutto a tre primati parziali (per enti di promozione sportiva, sport femminile e nuoto) e altre due presenze sul podio. Sale dal quinto al terzo posto Milano: il capoluogo della Lombardia precede al fotofinish un altro territorio lombardo, Bergamo, lo scorso anno al primo posto. La provincia orobica conquista tre volte il podio nelle classifiche specifiche: secondo posto per gli Enti di promozione e per il ciclismo, terzo per il calcio professionistico.

Nel gruppo delle province in top ten rimangono Bologna, che sale dall’ottavo al quinto posto, e altre due aree metropolitane: sesta è Genova, Capitale europea dello sport nel 2024 e prima negli sport di squadra diversi da calcio, basket e volley; ottava è Torino, leader sul versante sport e cultura sportiva. Per entrambe un piccolo passo indietro in confronto all’anno scorso.Tre le new entry, Trieste (al vertice per atleti tesserati, basket e sport dell’acqua) occupa il settimo posto, Rimini (prima nella macroarea Struttura sportiva, nonché per attrattività di grandi eventi, discipline motoristiche e imprese dello sport) è nona. Cagliari risale in decima posizione grazie ai successi parziali per società di sport di squadra a livello dilettantistico, così come per i tecnici e i direttori di gara, confermandosi la migliore nell’area Sud e Isole. A livello regionale la Lombardia è sempre leader con sei province nelle prime venti della graduatoria generale. A seguire, con due rappresentanti, l’Emilia-Romagna, il Veneto (erano quattro lo scorso anno), il Friuli-Venezia Giulia (+1) e il Trentino-Alto Adige.

Il Mezzogiorno

Dopo Cagliari bisogna scendere fino alla 43ª posizione per trovare un’altra città del sud Italia: è Napoli, non solo per lo scudetto nel calcio, ma soprattutto per la “legacy” positiva delle Universiadi del 2019; a seguire Teramo (44ª e al vertice in Abruzzo), e Bari (53ª, capofila regionale pugliese e in crescita di sette posizioni).Nelle altre regioni del Sud, prevalgono Campobasso in Molise (68ª), Matera in Basilicata (89ª), Catanzaro in Calabria (83ª) e Trapani (67ª) in Sicilia, davanti a Messina (70ª) e Catania, al 72° posto. Da evidenziare il caso di Isernia, centesima in classifica generale, ma leader per il calcio dilettanti. Asti (91° posto), Viterbo (94°) e Lodi (99°) sono i fanalini di coda del Centro-Nord, mentre Vibo Valentia e Sud Sardegna chiudono il ranking generale.

Effetto Sinner su Bolzano

Di rilievo, tra le province che non rientrano fra le prime dieci, l’affermazione di Cremona (11ª nella classifica generale), prima nella famiglia degli Sport di squadra, e le performance di Bolzano (12ª), con un doppio primato, nel tennis, grazie all’effetto Sinner, e negli sport invernali, e di Macerata (19ª), in vetta per la pallavolo e la diffusione delle attività sportive fuori dal capoluogo. E, ancora, Aosta (33ª), con la maggiore intensità di presenza nelle Discipline sportive associate e il primo posto nelle relazioni tra sport e turismo. Da sottolineare, infine, che la realizzazione di Master universitari “dedicati” colloca Pisa al vertice dell’indicatore Formazione per lo sport.