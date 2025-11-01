Distacco a Cima Vertana, nel gruppo dell’Ortles: tre morti e altri due dispersi

Tre alpinisti germanici travolti da una slavina poco sotto la vetta, mentre salivano lungo un canalino con picozza e ramponi a 3.200 metri di quota

Bolzano – Giornata tragica all’apertura della stagione dello sci a Solda. Tre giovani alpinisti germanici, due uomini (uno di 30 anni, l’altro di 50) e una donna trentenne sono morti travolti da una valanga nel pomeriggio di sabato a Cima Vertana, nel gruppo dell’Ortles. I tre stavano salendo lungo un canalino della parete nord con picozza e ramponi quando sono stati sorpresi da una valanga che li ha sommersi.

L’allarme verso le 15.50. Subito si sono messi in movimento i vigili del fuoco di Solda, il soccorso alpino e due ufficiali della squadra del soccorso piste della Guardia di Finanza, arrivati sul posto anche con gli elicotteri Pelikan 1 e Pelikan 3.  I tre alpinisti sono stati estratti dalla neve in tempi relativamente rapidi ma purtroppo senza vita; non avevano con sé documenti. I loro corpi sono stati portati a valle dagli elicotteri. Allertata la Procura per valutare l’apertura di un’inchiesta. 

Un altro gruppo di alpinisti germanici che stava scendendo ha dato l’allarme. Due di loro sono stati portati a valle, altri due sono rimasti in quota e sono ricercati con gli elicotteri, in condizioni meteo proibitive e con il buio. Raggiunti al telefono, hanno detto di stare bene.  Intanto le ricerche sono state sospese per le cattive condizioni meteo in zona, riprenderanno nelle prossime ore.

