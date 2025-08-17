Soccorso notturno per un gruppo di adolescenti tedeschi nei boschi del Tesino

Estate di incidenti in montagna, verso quota 100 morti: “Molti in quota solo per farsi foto da postare sui social”. Il Corpo nazionale del Soccorso alpino: “In molti indossano le scarpe sbagliate, le scarpe da ginnastica che si usano in città, o affrontano i sentieri con magliette di cotone, non adatte. C’è una forma di incoscienza: chi sceglie di salire in pantaloncini, in alcuni casi senza portarsi dietro neanche l’acqua mette a rischio la propria vita”

NordEst – Si sono concluse all’1.30 di stanotte le operazioni di ricerca per un gruppo di adolescenti di nazionalità tedesca che, impegnati in un’escursione, si trovavano in difficoltà nell’orientarsi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 19.30 da parte degli stessi.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento della Stazione di Tesino del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che si è subito attivata mettendo in campo una quindicina di operatori. Le ricerche, con i pochi elementi in un primo momento a disposizione, si sono protratte fino alla mezzanotte, quando è risultato che i giovani si trovavano nei pressi del torrente Senaiga, lungo il sentiero che porta a Castel Tesino. Raggiunti in una ventina di minuti, i sei ragazzi, illesi, sono stati riaccompagnati dagli operatori. Sul posto, anche i Vigili del Fuoco del distretto Valsugana e Tesino.