Soccorso notturno per un fungaiolo a Grumes in valle di Cembra

Un fungaiolo del 1959 del posto è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento ieri notte, domenica 7 settembre, dopo essere ruzzolato nel bosco nei pressi del sentiero botanico di Grumes in valle di Cembra

Grumes (Trento) – L’uomo si trovava a una quota di circa 900 m.s.l.m. nel bosco nei dintorni di Grumes, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto. Era alla ricerca di funghi e si trovava nel bosco assieme ai suoi due cani. La chiamata al Numero unico per le Emergenze 112 è arrivato intorno alle 19:00 da parte dello stesso infortunato. La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento della stazione Paganella Avisio del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, che si è recata sul posto assieme ai Vigili del fuoco volontari e alla Stella Bianca.

L’abbaiare dei cani ha aiutato i soccorritori nel localizzare la persona infortunata. Con gli operatori della stazione Paganella Avisio si trovava anche il medico, che si ha subito visitato l’uomo. Inizialmente le condizioni dell’uomo non apparivano preoccupanti, tuttavia si sono progressivamente deteriorate, tanto da far richiedere il supporto dell’elisoccorso notturno. La persona, dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata per un tratto in barella per poi essere caricata sul mezzo speciale del Soccorso Alpino, con gli operatori che lo hanno portato in piazzola dove si trovava ad attenderli l’elicottero del turno notturno. Quest’ultimo ha condotto l’uomo, in gravi condizioni, all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’intervento si è concluso verso le 22.