Soccorso Alpino Veneto, nel 2025 circa 1.200 interventi per oltre 1.300 persone

L’escursionismo l’attività più coinvolta nelle operazioni

NordEst – Nel corso del 2025 il Soccorso Alpino Veneto, in sinergia con le Centrali operative del Suem 118 della Regione, ha soccorso 1.354 persone nel corso di 1.199 interventi, che confermano il trend in crescita degli ultimi anni. Gli interventi sono prevalentemente di natura sanitaria (1.337), ma in 17 casi gli operatori sono stati chiamati a intervenire in supporto alla Protezione Civile Regionale e Nazionale. Si conferma il trend in aumento verso la frequentazione massiva delle terre alte, spesso poco formata e informata, di persone che affrontano la montagna senza preparazione fisica, tecnica e con attrezzatura non adeguata.

Oltre agli interventi di soccorso su infortunati, nel 2025 si sono registrati 71 eventi di ricerca con 79 persone soccorse. L’elicottero è ormai parte integrante e fondamentale del moderno soccorso alpino; la percentuale di intervento del mezzo aereo ormai si è attestata attorno al 40/45%.

Per quanto riguarda la formazione, sono stati eseguiti complessivamente 1.614 eventi con una presenza di 15.811 volontari e una media di 9,8 volontari per evento eseguito. Il 41.37% circa degli interventi riguarda persone illese, un ulteriore 45,22% riguarda i codici sanitari meno gravi; i casi più gravi, identificati con codice rosso, si attestano al 2,7%. Il 96% delle persone soccorse non è iscritto al Cai, o non dispone di una propria assicurazione, atteggiamento giudicato superficiale di non tutela; lieve l’aumento degli utenti provvisti di assicurazioni alternative tipo Dolomiti Emergency, che si attestano attorno allo 0.5 % circa, dato in calo rispetto il 2024, come anche gli assicurati con il Cai, che si attestato al 3.5%, dato in linea rispetto al 2024.

L’escursionismo si conferma come l’attività più coinvolta nei soccorsi con un 52,1%; buona parte degli interventi è richiesta per motivi dovuti all’incapacità, alla perdita di orientamento, ai ritardi o allo sfinimento. L’identikit della persona soccorsa nel 2025 sulle montagne del Veneto è uomo (67%), italiano (74%), da 20 a 30 anni (18%), escursionista (52%), soccorso per caduta, inciampo o scivolata (22%). Oltre a quest’ultima, le cause principali all’origine degli interventi sono condizione fisica o psicofisica (18%), caduta dall’alto o ruzzolamento (11%) e perdita di orientamento (11%).

In breve

Treviso, una donna di 81 anni è deceduta questa mattina a causa di un incendio divampato nella sua abitazione di Cessalto (Treviso). Il marito 85enne, benché intossicato, è riuscito a mettersi in salvo ed è fuori pericolo. Secondo quanto si è appreso, la vittima era affetta da una patologia che ne limitava la mobilità. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Suem e carabinieri. Le cause dell’evento non sono ancora state accertate ma si ritiene possano essere collegate alle esalazioni di una stufa a legna.