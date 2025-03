Soccorso alpino trentino, Cainelli riconfermato alla presidenza

Johnny Zagonel e Alessandro Bompani vice per prossimo triennio

Trento – Walter Cainelli, classe ’70 di Sopramonte, è stato confermato alla presidenza del Soccorso alpino e speleologico Trentino, che guida dal 2020: rimarrà in carica fino al 2028. La sua nuova elezione è avvenuta ieri sera nel corso dell’assemblea provinciale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Al voto hanno preso parte i capostazione e i vicecapostazione delle 34 stazioni territoriali, oltre che i delegati e i vicedelegati delle 7 zone amministrative. Per le vicepresidenze, l’assemblea ha rinnovato la fiducia a Johnny Zagonel (che ricopre l’incarico dal 2019) ed eletto Alessandro Bompani.

Il grazie del presidente

«Ringrazio l’Assemblea per la fiducia riposta. – ha dichiarato Cainelli – Negli scorsi tre anni, insieme a tutta la squadra della Direzione Provinciale, della Scuola Provinciale e dei Gruppi tecnici, abbiamo lavorato per sviluppare e consolidare alcuni progetti, con l’obiettivo di migliorare la nostra efficacia dal punto di vista operativo, tecnico e sanitario. Continueremo sulla scorta di quanto abbiamo consolidato negli anni, consci di essere una preziosa realtà del territorio che, su base volontaria, opera in ambiente impervio e altrettanto consapevoli di come la cooperazione con altri enti sia fondamentale. Il ricambio nei Delegati e Vicedelegati di Zona mostra una realtà vivace e giovane, che fa ben sperare per il nostro futuro: un domani che parte dalle Stazioni, dai Soci e dalle Socie che ne fanno parte».

Oltre ai Capostazione e ai Vicecapostazione, hanno infatti preso parte alle votazioni anche i Delegati e i Vicedelegati delle sette Zone amministrative i quali, in seguito alle elezioni avvenute nelle settimane scorse dentro le rispettive assemblee di Zona, rimarranno in carica per il triennio 2025-2028.

I delegati di zona

Tra i Delegati le riconferme riguardano solamente le Zone Non e Sole con Franco Zappini e Primiero Vanoi con Gino Taufer. Per quest’ultima Zona, è stato riconfermato anche il Vicedelegato, Matteo Marsiletti. Nuovi ingressi invece per le Zone Trentino Centrale, dove Michele Filosi sostituisce Luca Bertolla, Valsugana e Tesino, dove Gabriele Piva sostituisce Patrick Gasperini, Fiemme e Fassa, dove Paolo Borgonovo sostituisce Alessandro Bompani, Adamello Brenta, dove Lorenzo Rampanelli sostituisce Alex Salvadori, e Basso Trentino, dove Silvio Bertoldi sostituisce Doriano Feller. In Delegazione Speleologica, riconfermato Luca Gandolfo.

Le nomine dei nuovi Vicedelegati – oltre a quella del già citato Matteo Marsiletti, riconfermato per Primiero e Vanoi – sono state invece le seguenti: Alessio Migazzi per la Zona Non e Sole, Nicola Faes per la Zona Trentino Centrale, Roberto Fox per la Zona Valsugana e Tesino, Stefano Coter per la Zona Fiemme e Fassa, Maurizio Simoni per la Zona Adamello Brenta, Gianni Debiasi per la Zona Basso Trentino e Manuel Rossi per la Delegazione Speleologica.

Infine, sono stati nominati tre nuovi coordinatori in altrettanti Gruppi tecnici – Roberto Fontanari per il Gruppo tecnico Forre, Massimo Dallago per il Gruppo tecnico Sanitario e Andrea Tomaselli per il Gruppo tecnico Coordinatori e Tecnici di centrale – mentre sono stati confermati il Direttore della Scuola Piergiorgio Vidi, il coordinatore del Gruppo tecnico Elisoccorso Sandro De Zolt, il coordinatore del Gruppo tecnico Unità cinofila Roberto Barbolini, il coordinatore del Gruppo tecnico Ricerca Andrea Gaspari e il responsabile della formazione sanitaria Stefano Larcher.