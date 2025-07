E’ stato salvato lo speleologo colpito da una scarica di sassi, intrappolato nell’abisso Paperino, a 40 metri di profondità in Val Tanaro. Nel corso della notte tra domenica e lunedì, si sono alternate complessivamente una cinquantina di tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Umbria

NordEst – Marco Massola, 62anni era bloccato nell’Abisso Paperino sulla Colla Termini (Alpe degli Stanti) in provincia di Cuneo, è “uno speleologo esperto”. Gino Geninatti, della sezione Cai di Lanzo Torinese, in provincia di Torino, spiega che “si è trattato di un incidente: mentre camminava all’interno della grotta è stato colpito dai massi,come se, mentre si cammina per strada, si venisse colpiti da un vaso che cade da un balcone”.

“Con lui c’era anche la moglie, Massola – evidenzia Geninatti – è uno speleologo di grande esperienza. Indossava il casco quando è stato colpito. Le sue condizioni non sono gravi, deve essere portato fuori in barella”.

Massola, impiegato alla Suzuki di Robassomero, è originario di Barbania e presidente della commissione speleologica del Cai di Lanzo Torinese.

Il servizio della TGR Piemonte

I soccorsi

Sono partiti anche dal Triveneto, alcuni tecnici del Soccorso Speleologico, per partecipare alle complesse operazioni di recupero di un uomo infortunato all’interno dell’Abisso Paperino nel Comune di Ormea (Cuneo) in Piemonte. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 20 luglio e già nella serata erano partiti dal Trentino due tecnici speleo, di cui uno disostruttore, che hanno lavorato per allargare alcuni passaggi della grotta. Lo speleologo è stato raggiunto, colpito da una scarica di sassi, ha riportato un trauma cranico ma le sue condizioni sono riferite “stabili”, in attesa procedere verso l’uscita. L’infortunato, spiega il Soccorso alpino e speleologico, stava procedendo all’interno della grotta con altri compagni quando è rimasto vittima della caduta di rocce, subendo un trauma cranico; non è in grado di procedere autonomamente.

Nel punto dell’incidente, intorno a -40 metri di profondità, è stata montata una tenda riscaldata dove il paziente è stato ricoverato e condizionato. Il punto è stato anche raggiunto da un cavo telefonico che consente di comunicare con il campo base all’esterno. Nel corso della notte si sono alternate complessivamente una cinquantina di tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Umbria. Gran parte del lavoro è stato dedicato alla disostruzione di 3 strettoie che devono essere allargate per consentire il passaggio dell’infortunato. Le operazioni si sono svolte con uso di esplosivi da parte di soccorritori speleologici del CNSAS appositamente formati.