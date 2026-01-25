Incidenti, veicoli bloccati e strade innevate anche tra Bellunese e Alto Adige

Lunedì precipitazioni assenti. Nella notte tra lunedì e martedì temperature minime in ulteriore calo con gelate anche a quote basse specie nelle zone poco ventilate. Da martedì sera altre nevicate

NordEst – Una vettura che transitava sulla strada è rimasta bloccata dalla neve. A bordo una mamma con due bambini che sono stati subito soccorsi e liberati dai vigili del fuoco. Per precauzione la strada è stata chiusa e il traffico viene deviato su passo San Pellegrino.

La situazione strade in Trentino

Maxi tamponamento in A22, cinque veicoli coinvolti. Nessun ferito. È accaduto tra le uscite di Ala-Avio e Affi. Illese le 19 persone a bordo dei mezzi. Pesanti ripercussioni sul traffico Domenica, sono caduti mediamente 10 – 20 mm con massimo di 25 mm a Pian delle Fugazze e 24 mm a Grigno. Altrettanti o più centimetri di neve oltre 1000 m circa e quantitativi inferiori a quote inferiori con qualche centimetro di neve anche, localmente, sotto i 500 metri (alta Valsugana). Meteotrentino comunica che domenica in serata o tarda serata, sono possibili deboli o debolissime precipitazioni eventualmente nevose oltre 600 metri circa o localmente sotto. Nella seconda parte della notte precipitazioni assenti e temperature in calo specie nelle zone non interessate da nubi basse con probabili gelate specie sui ponti.

Lunedì precipitazioni assenti. Nella notte tra lunedì e martedì temperature minime in ulteriore calo con gelate anche a quote basse specie nelle zone poco ventilate. Martedì inizialmente sereno ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio. Dalla sera di martedì al mattino di giovedì precipitazioni a tratti diffuse e più intense nella prima parte di mercoledì. Dalla sera di martedì alle ore centrali di giovedì potranno cadere mediamente 15 – 30 cm di neve oltre 700 m circa e quantitativi inferiori a quote più basse.

Molti interventi in Alto Adige

La situazione è particolarmente critica sulle strade di montagna e sui passi ad alta quota. Sul passo Monte Croce, sopra Moso a Sesto, circa 15 veicoli sono rimasti bloccati sulla carreggiata innevata. Secondo i vigili del fuoco volontari si tratta principalmente di veicoli di turisti. Si è verificato anche un piccolo incidente con danni alla carrozzeria. I vigili del fuoco di Moso hanno sgomberato la strada e rimosso i veicoli. Sul posto ci sono circa 20 centimetri di neve fresca. Si registrano inoltre disagi tra Ponte Nova e il Passo Lavazè, sulla strada statale della Val d’Ega e sulla strada provinciale tra Nova Ponente e Stenk. Anche nelle valli più alte sono previsti fino a 20 centimetri di neve fresca nel corso della giornata.

Incidenti a Curon e sulla MeBo

A Curon, poco dopo mezzogiorno, un’auto si è ribaltata sulla strada coperta di neve. Due persone sono rimaste leggermente ferite. Sulla MeBo vicino a Terlano, un altro veicolo è slittato e si è schiantato contro il guardrail. Nessuno è rimasto ferito. La MeBo è leggermente innevata e scivolosa, ma i mezzi di sgombero neve sono in azione.

Vietato l’uso di pneumatici estivi

Il comandante dei vigili del fuoco volontari di Terlano, Stefan Zelger, si lamenta dell’incoscienza di alcuni automobilisti: “Purtroppo, in una giornata come quella di oggi, circolano anche auto con pneumatici estivi. È una negligenza”. Chi non ha montato gli pneumatici invernali dovrebbe lasciare l’auto a casa. In generale vale la regola: se possibile, è meglio restare a casa”.

La situazione nel Bellunese

Pioggia a valle e neve sopra gli 800 metri. Venticinque centimetri sono caduti a Col dei Baldi e sul Nevegal, 20 in Val di Zoldo e sul Grappa. Veneto Strade raccomanda prudenza e le dotazioni invernali.