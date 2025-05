Confermati tutti i voli del programma estivo SkyAlps

Torna operativa, dopo gli interventi di verifica tecnica completati con successo dopo lo stop imposto dall’Enac, tutta la flotta della compagnia altoatesina SkyAlps che conferma tutti i voli del programma estivo

NordEst – SkyAlps – si legge in una nota – “affronta la stagione estiva 2025 con una struttura tecnica rafforzata e un impegno deciso verso i più alti standard di sicurezza. Dopo aver completato una serie di interventi di manutenzione in stretta collaborazione con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac), la compagnia conferma che la maggior parte della flotta sarà nuovamente operativa nelle prossime settimane. Partnership strategiche con compagnie aeree che saranno basate a Bolzano rafforzeranno ulteriormente il programma di voli”. Contestualmente, SkyAlps ha rafforzato la propria direzione tecnica con due figure di spicco del settore aeronautico, entrambi con una lunga e solida esperienza maturata all’interno del gruppo Lufthansa, in particolare in Air Dolomiti. A guidare il comparto tecnico-operativo sarà Alberto Casamatti. “La sicurezza dei passeggeri – afferma – è sempre stata la nostra priorità assoluta. Garantirla significa adottare tecnologie affidabili, ma anche processi chiari, cultura della qualità e disciplina operativa. Dopo tanti anni in Air Dolomiti, sono orgoglioso di portare questa esperienza in una realtà giovane come SkyAlps, che coniuga dinamismo e serietà per sviluppare un’aviazione regionale moderna e responsabile.”

“SkyAlps conferma che il programma voli per l’estate 2025 rimane invariato. Tutti i collegamenti previsti – con partenza e arrivo presso l’aeroporto di Bolzano – verranno operati regolarmente, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio affidabile e sicura,” afferma Josef Gostner, presidente di SkyAlps. “L’Enac ha espresso piena fiducia nei confronti del nuovo assetto tecnico e ha sottolineato l’alto profilo professionale di Casamatti e Dell’Angela. SkyAlps ringrazia inoltre tutti i passeggeri, partner e collaboratori per la fiducia e la pazienza dimostrata in queste settimane. Qualora ci siano stati disagi durante la fase di manutenzione, l’azienda si scusa e garantisce il massimo impegno per una stagione estiva all’insegna di sicurezza, qualità e connessione con il territorio,” prosegue Gostner.